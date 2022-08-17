Беспроводные наушники — удобные гаджеты на каждый день, и в этой статье рассмотрим, как подключить AirPods к смартфону и не только. С ними можно запросто погрузиться в любимые треки или просмотр видео в любом месте, при этом не мешая окружающим. А отсутствие проводов делают эти наушники максимально практичными.

Подключаем AirPods к телефону

Аирподс великолепно взаимодействуют с Айфоном. Но и соединить их со смартфонами на Android не составит труда. Чтобы наушники подключились к «родному» iPhone, порядок действий следующий:

включите Bluetooth на телефоне, не блокируйте его;

откройте кейс и дождитесь, пока на экране появится уведомление;

нажмите «Подключить», нажмите и удерживайте кнопку на кейсе наушников;

как только произошло соединение, кнопку можно отпустить и проверить работу гарнитуры.

В случае с системой Android процесс происходит почти таким же образом. Сначала включаете Bluetooth, зажимаете кнопку на кейсе и ждете, пока диод на кейсе замигает. Проверьте список доступных устройств — в нем должны появиться Аирподс. Выберите нужную гарнитуру в списке и разрешите доступ, проверьте работу девайса.

Подключаем Аирподс к компьютеру и ноутбуку

По умолчанию большинство пользователей воспринимают этот девайс исключительно как «мобильный». Но Аирподс отлично подходят для использования с ПК и ноутбуками. Чтобы подключить AirPods к Mac, сначала необходимо включить на устройстве Bluetooth и произвести такие действия:

кейс с наушниками открыть и зажать кнопку, дождаться белого индикатора;

на компьютере/ноутбуке в списке выберите появившиеся Аирподсы, нажмите «Подключить»;

устройства соединены, проверьте работу наушников.

Если же на технике стоит ОС Windows, подключение будет несколько отличаться. Начало такое же — включите Bluetooth, зажмите кнопку на кейсе и дождитесь, пока засветится индикатор. На компьютере запустите поиск доступных устройств через кнопку «Подключение». Выберите Аирподсы в списке, проверьте их работу.

Подключение к телевизору

Беспроводные наушники станут отличным решением и для просмотра телевизора или игры на приставке. Так вы не будете мешать другим обитателям дома в любое время суток. Для подключения AirPods к телевизору следуйте такой инструкции:

зайдите в настройки телевизора;

в «Громкоговорителе» откройте «Список динамиков»;

далее откройте кейс наушников и зажмите кнопку, пока не завершится поиск (может занять чуть больше времени, чем с другими устройствами);

когда Аирподсы появятся в списке, отпустите кнопку на кейсе и нажмите «Сопряжение».

Подключение завершено, можете проверять наушники и наслаждаться просмотром фильма или играть в приставку, при этом вы никому не будете мешать.

Источник: Блог интернет-магазина «Стилус».