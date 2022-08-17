Среда, 17 августа, 2022

iOS-приложение Rutube теперь можно скачивать только в России

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Rutube заблокировал возможность скачивания своего приложения из App Store для пользователей за пределами РФ.

Ранее сервис заявлял, что ограничил доступ к своему iOS-приложению для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone», — говорится в сообщении видеохостинга.

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Если российские пользователи находятся за пределами страны и скачали приложение до запрета — скорее всего им будут доступны обновления. Остальные смогут смотреть контент только в веб-версии Rutube.

Ранее Apple потребовала от сервиса скрыть контент российских государственных СМИ.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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