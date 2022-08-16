Верховная Рада расширила полномочия Нацсовета

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7345 об особенностях полномочий Национального совета по телевидению и радиовещанию во время войны.

Документ позволит урегулировать вопросы по предоставлению или прекращению лицензий и разрешений, а также привлечению к ответственности во время военного положения.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Закон предусматривает, что в случае повторного нарушения ограничений по враждебному контенту Нацсовет может обращаться к военному командованию. Также Нацсовет на время военного положения освобождается от уплаты судебного сбора.

«Принятие закона позволит Национальному совету эффективно осуществлять свои полномочия во время широкомасштабной войны России против Украины, и предоставит ему дополнительные возможности в защите национального медиапространства. Кроме того, закон упрощает значительную часть отношений регулятора с медиа, делает их более прозрачными и удобными для медиа. Также важной для украинских медиа, потерявших из-за войны большую часть своих доходов, является отсрочка лицензионных и других обязательных платежей», – рассказал председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью «Детектор медиа».

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе после взрывов на подстанции пропало эфирное телевидение.