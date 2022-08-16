Среда, 17 августа, 2022

FCC отклонила заявку Илона Маска на получение гранта в размере 886 миллионов долларов

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Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) отклонила запрос компании SpaceX Илона Маска о получении гранта в размере 886 миллионов долларов в рамках масштабной схемы субсидирования американским правительством развития широкополосных сетей в сельской местности на общую сумму 20,4 миллиарда долларов. FCC одобряло выделение этой суммы в 2020 году, но сейчас это решение отозвано.

В заявлении FCC говорится, что две компании – Starlink от SpaceX и еще одна компания, LTD Broadband, «не смогли доказать, что они, как провайдеры, способны обеспечить предоставление обещанных услуг», заслуживающих получения субсидий.

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Илон Маск пообещал, что его компания сможет обеспечивать предоставление услуг широкополосной связи через свою службу Starlink для 650 000 клиентов, проживающих в сельских и недостаточно обслуживаемых общинах на территории 35 штатов.

«Мы должны как можно лучше использовать дефицитные средства, выделенные на субсидирование предоставления универсальных услуг, чтобы обеспечить стабильное движение в цифровое будущее, которое требует все более мощных и быстрых сетей, – отмечает глава FCC Джессика Розенворсел. – Мы не можем позволить себе субсидировать компании, которые не обеспечивают обещанную скорость или не отвечают требованиям программы».

Правда, это решение распространяется только на первую фазу схемы и связанные программы. Потому Илон Маск и SpaceX все еще могут подать заявку на помощь в следующих раундах.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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