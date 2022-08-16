FCC отклонила заявку Илона Маска на получение гранта в размере 886 миллионов долларов

Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) отклонила запрос компании SpaceX Илона Маска о получении гранта в размере 886 миллионов долларов в рамках масштабной схемы субсидирования американским правительством развития широкополосных сетей в сельской местности на общую сумму 20,4 миллиарда долларов. FCC одобряло выделение этой суммы в 2020 году, но сейчас это решение отозвано.

В заявлении FCC говорится, что две компании – Starlink от SpaceX и еще одна компания, LTD Broadband, «не смогли доказать, что они, как провайдеры, способны обеспечить предоставление обещанных услуг», заслуживающих получения субсидий.

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Илон Маск пообещал, что его компания сможет обеспечивать предоставление услуг широкополосной связи через свою службу Starlink для 650 000 клиентов, проживающих в сельских и недостаточно обслуживаемых общинах на территории 35 штатов.

«Мы должны как можно лучше использовать дефицитные средства, выделенные на субсидирование предоставления универсальных услуг, чтобы обеспечить стабильное движение в цифровое будущее, которое требует все более мощных и быстрых сетей, – отмечает глава FCC Джессика Розенворсел. – Мы не можем позволить себе субсидировать компании, которые не обеспечивают обещанную скорость или не отвечают требованиям программы».

Правда, это решение распространяется только на первую фазу схемы и связанные программы. Потому Илон Маск и SpaceX все еще могут подать заявку на помощь в следующих раундах.