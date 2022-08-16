В июне 2022 года Apple презентовала ноутбук на новом чипе M2. Данная новинка сразу начала активно обсуждаться в сети. Среди различной информации, связанной с новинкой, появились слухи, что некоторые производители ноутбуков с Windows начали серьезно беспокоиться о состоянии продаж устройств на базе Intel.

Напоминаем, что в 2020 году компания Apple презентовала первый ноутбук на собственном процессоре с чипом M2 и отказались от выпуска девайсов на базе Intel. Это создало резонанс в сфере техники и мотивировала многих обновить свой гаджет, так как производительность новых устройств показала значительный скачок.

Неназванный поставщик брендов ноутбуков Windows с процессорами Intel рассказал, что он обеспокоен началом продаж новой модели Macbook Air M2, ведь, по его мнению, она может вытеснить другие ноутбуки. Это мнение обосновывается тем, что в данном ценовом сегменте Macbook M2 ощутимо лидирует в таких характеристиках как разрешение веб-камеры, производительность, а также улучшенный дизайн. Стоит отметить, что немаловажным аспектом в покупке является известность и высокий уровень доверия к бренду, который ассоциируется у покупателей со статусностью.

Еще важным фактором является то, что покупка макбука — это хорошая инвестиция, ведь в отличие от других устройств, продукция Apple долгое время сохраняет свою ценность на рынке. Даже после длительного использования гаджеты можно продать за хорошую цену или же обменять его на новый по Trade-in. А рассчитать приблизительную стоимость обмена вашего гаджета на новый можно, например, на сайте eStore.ua. На данный момент в магазине действуют выгодные цены на актуальные модели Macbook.

Небольшое повышение цены на новые Macbook Air и Pro оказалась вполне приемлемой для потребителей, а сравнительно более слабая конкуренция с Windows и оставляет Intel далеко позади. Заказать Macbook Air M2 в Украине стало возможным еще с июля. С момента выхода eStore осуществляет быстрые отправки заказов в каждую область.

Утверждается, что новый чип M2 “яблочного” ноутбука обеспечивает до 18 процентов более высокой производительности процессора и до 35 процентов более высокую производительность графики (GPU) по сравнению с чипом M1, представленным в предыдущей модели. Это значительный прирост, который говорит, что новая модель способна идеально подойти для работы с различными программами. При поиске действительно быстрого Mac, определенно стоит обратить внимание на лаптоп 2022 года. Прирост в скорости по сравнению с предыдущими моделями очевиден, а с офисными программами они справляют значительно быстрее чем девайсы с процессором Intel.

Макбук позиционируется как устройство, подходящее для различной работы, в особенности если она связанна с творчеством. Такие специалисты как графические дизайнеры, фотографы и другие представили креативных профессий непременно заинтересуются новой моделью, тем более легкость устройств позволяет брать их с собой везде.

Инфляция и снижение экономических показателей также беспокоят производителей и поставщиков. Эти факторы значительно влияют на выбор пользователей. Люди начинают все более тщательно обдумывать осуществление покупок и об их роли в долгосрочной перспективе. Такие обстоятельства также могут стать поводом для покупателя потратиться на более известный бренд, который точно в ближайшее время не потеряет в своей цене, а также имеет надежное гарантийное обслуживание.