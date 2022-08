Apple увеличит количество рекламы на iPhone

Apple добавит рекламу в приложения на iPhone, где ее раньше не было, или увеличит количество объявлений там, где они уже иногда появлялись.

В первую очередь это касается таких программ, как Maps, Books и Podcasts.

Например, при поиске ресторана или кафе на карте, приложение порекомендует пользователю те заведения, которые заплатили за рекламу. В Podcasts и Books издатели смогут размещать рекламу на страницах приложений или платить, чтобы их объявление размещалось выше в результатах поиска.

Подобную модель уже реализуют в App Store: разработчики могут заплатить за рекламу своего приложения на странице поиска по определенному запросу, например, «игры-головоломки» или «редактор фотографий». Apple также может разместить рекламу на вкладке Today и на страницах загрузки приложений. Реклама на вкладке Today будет отображаться в виде больших карточек со словом Ad, расположенным под названием приложения, а реклама на отдельных страницах приложения будет выделена синим цветом в разделе You Might Also Like.

Кроме того, реклама может появиться и в сервисе Apple TV Plus путем запуска более дешевого тарифного плана, как это планируют сделать Netflix и Disney+.

Apple впервые представила рекламу в App Store в 2016 году. В сентябре 2021 года компания начала запрашивать пользователей, хотят ли они включить появляющуюся в этих приложениях персональную рекламу в соответствии с собственной политикой прозрачности отслеживания приложений (ATT). Социальные сети платят за подобные данные миллиарды долларов.

