Среда, 17 августа, 2022

55,3% украинцев не будут покупать подписку на футбольные матчи на телеканалах, — соцопрос

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Даже если бы матчи транслировались только на спортивных каналах, 55,3% украинцев однозначно не покупали бы подписку.

22,2% опрошенных скорее бы не покупали подписку, скорее бы приобрели — 14,4%, 3,4% — точно приобрели бы. Такие результаты показал опрос Украинской социологической группы.

Среди тех, кто не исключает возможности приобретения, 33,9% готовы потратить на это не более 50 гривен в месяц, 29% — не более 100 гривен, 14,4% — не более 150 гривен, 7,7% — не более 200 гривен и 3,3% – не более 300 гривен.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий77,5% украинцев не хотят покупать подписку на футбольные матчи на телеканалах, - соцопросС 8 по 12 июля 2022 года Украинская социологическая группа опросил 3003 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка условно представляет взрослое население подконтрольных территорий Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года по основным социально-демографическим характеристикам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Статистическая погрешность формально не превышает 1,5%.

Ранее мы сообщали, что официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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