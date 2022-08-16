55,3% украинцев не будут покупать подписку на футбольные матчи на телеканалах, — соцопрос

Даже если бы матчи транслировались только на спортивных каналах, 55,3% украинцев однозначно не покупали бы подписку.

22,2% опрошенных скорее бы не покупали подписку, скорее бы приобрели — 14,4%, 3,4% — точно приобрели бы. Такие результаты показал опрос Украинской социологической группы.

Среди тех, кто не исключает возможности приобретения, 33,9% готовы потратить на это не более 50 гривен в месяц, 29% — не более 100 гривен, 14,4% — не более 150 гривен, 7,7% — не более 200 гривен и 3,3% – не более 300 гривен.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий С 8 по 12 июля 2022 года Украинская социологическая группа опросил 3003 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка условно представляет взрослое население подконтрольных территорий Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года по основным социально-демографическим характеристикам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Статистическая погрешность формально не превышает 1,5%.

Ранее мы сообщали, что официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports.