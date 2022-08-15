YouTube запустит онлайн-магазин для продажи платных подписок стриминговых сервисов

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что YouTube планирует запустить интернет-магазин для продажи подписок на потоковые сервисы других компаний.

Над разработкой магазина работают уже полгода, запуск запланирован на осень. Пока же руководство сервиса ведет переговоры с владельцами стриминговых служб.

В рамках подписки YouTube TV пока можно добавить только подписку HBO Max, но в будущем число сервисов расширится. В переговорах пока участвуют исключительно американские площадки — в частности Peacock обсуждал с YouTube возможность добавления сервисов в «магазин», также интерес проявляли в Walmart.

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Параллельно с этим YouTube ведёт переговоры и с владельцами облачных сервисов, что позволит расширить охват аудитории.

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