Вторник, 16 августа, 2022

YouTube запустит онлайн-магазин для продажи платных подписок стриминговых сервисов

НовостиВидеосервисы

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что YouTube планирует запустить интернет-магазин для продажи подписок на потоковые сервисы других компаний.

Над разработкой магазина работают уже полгода, запуск запланирован на осень. Пока же руководство сервиса ведет переговоры с владельцами стриминговых служб.

В рамках подписки YouTube TV пока можно добавить только подписку HBO Max, но в будущем число сервисов расширится. В переговорах пока участвуют исключительно американские площадки — в частности Peacock обсуждал с YouTube возможность добавления сервисов в «магазин», также интерес проявляли в Walmart.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Параллельно с этим YouTube ведёт переговоры и с владельцами облачных сервисов, что позволит расширить охват аудитории.

Ранее мы сообщали, что YouTube добавил автоматические субтитры на украинском языке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Facebook и Instagram отслеживают пользователей через встроенные браузеры приложений

Facebook и Instagram используют собственные встроенные браузеры для открытия ссылок из соцсетей, сообщает Engadget.
Новости

Молдова вывела c Международной космической станции первый спутник в открытый космос

12 августа Республика Молдова успешно вывела c Международной космической станции (МКС) в открытый космос свой первый спутник.
Новости

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports

Українська Прем’єр-Ліга повідомляє про створення єдиного телевізійного пулу - за таке рішення проголосували більше половини учасників УПЛ.
Новости

Испанская футбольная лига будет использовать технологию искусственного интеллекта для создания видеоконтента

Указанные технологии помогают выделить каждое отдельное событие, происходившее во время игры, и в режиме реального времени создать и опубликовать персонализированные видео.
Новости

Telegram разрешил дарить Premium-подписку

Telegram представил очередное обновление - теперь пользователям доступна платформа для создания авторских эмодзи, блокировка голосовых и видеосообщений, а также возможность подарить платную подписку.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить