Испанская футбольная лига будет использовать технологию искусственного интеллекта для создания видеоконтента

Испанская LaLiga договорилась о сотрудничестве с технологической видеокомпанией WSC Sports, платформа которой использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для проведения анализа прямых трансляций спортивных соревнований.

Указанные технологии помогают выделить каждое отдельное событие, происходившее во время игры, и в режиме реального времени создать и опубликовать персонализированные видео.

В LaLiga сообщили, что этот революционный способ выделения в режиме реального времени лучших моментов игры со скоростью и масштабированием будет использоваться на всех цифровых ресурсах (web-сайт, приложение, социальные медиа) во время трансляций всех более 800 матчей LaLiga Santander и LaLiga SmartBank. Контент, созданный через платформу WSC Sports, также будет распространяться среди входящих в LaLiga клубов, чтобы помочь увеличить охват и предоставить новый опыт для болельщиков команд лиги.

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LaLiga также будет использовать инновационное графическое решение Graphics360 от WSC Sports, позволяющее автоматически добавлять графические и контекстуальные элементы к каждому видео, помогая тем самым настроить его для брендинга и спонсорства.

Наконец, LaLiga будет использовать данную технологию для того, чтобы легко создавать и редактировать интересные моменты матчей в высоком разрешении для своего телевизионного канала.

Зрители смогут ощутить все эти изменения с начала сезонов 2022/23 LaLiga Santander и LaLiga SmartBank, которые стартовали в эту пятницу, 12 августа.