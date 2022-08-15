Вторник, 16 августа, 2022

Испанская футбольная лига будет использовать технологию искусственного интеллекта для создания видеоконтента

НовостиТехнологии

Испанская LaLiga договорилась о сотрудничестве с технологической видеокомпанией WSC Sports, платформа которой использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для проведения анализа прямых трансляций спортивных соревнований.

Указанные технологии помогают выделить каждое отдельное событие, происходившее во время игры, и в режиме реального времени создать и опубликовать персонализированные видео.

В LaLiga сообщили, что этот революционный способ выделения в режиме реального времени лучших моментов игры со скоростью и масштабированием будет использоваться на всех цифровых ресурсах (web-сайт, приложение, социальные медиа) во время трансляций всех более 800 матчей LaLiga Santander и LaLiga SmartBank. Контент, созданный через платформу WSC Sports, также будет распространяться среди входящих в LaLiga клубов, чтобы помочь увеличить охват и предоставить новый опыт для болельщиков команд лиги.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

LaLiga также будет использовать инновационное графическое решение Graphics360 от WSC Sports, позволяющее автоматически добавлять графические и контекстуальные элементы к каждому видео, помогая тем самым настроить его для брендинга и спонсорства.

Наконец, LaLiga будет использовать данную технологию для того, чтобы легко создавать и редактировать интересные моменты матчей в высоком разрешении для своего телевизионного канала.

Зрители смогут ощутить все эти изменения с начала сезонов 2022/23 LaLiga Santander и LaLiga SmartBank, которые стартовали в эту пятницу, 12 августа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Facebook и Instagram отслеживают пользователей через встроенные браузеры приложений

Facebook и Instagram используют собственные встроенные браузеры для открытия ссылок из соцсетей, сообщает Engadget.
Новости

Молдова вывела c Международной космической станции первый спутник в открытый космос

12 августа Республика Молдова успешно вывела c Международной космической станции (МКС) в открытый космос свой первый спутник.
Новости

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports

Українська Прем’єр-Ліга повідомляє про створення єдиного телевізійного пулу - за таке рішення проголосували більше половини учасників УПЛ.
Новости

Telegram разрешил дарить Premium-подписку

Telegram представил очередное обновление - теперь пользователям доступна платформа для создания авторских эмодзи, блокировка голосовых и видеосообщений, а также возможность подарить платную подписку.
Новости

Apple требует, чтобы приложение Rutube скрыло контент российских СМИ

Apple предъявила Rutube требование скрыть контент государственных СМИ РФ в приложении для IOS, сообщили в пресс-службе видеохостинга.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить