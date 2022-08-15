Apple требует, чтобы приложение Rutube скрыло контент российских СМИ

Apple предъявила Rutube требование скрыть контент государственных СМИ РФ в приложении для IOS, сообщили в пресс-службе видеохостинга.

Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент state-sponsored media.

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На сегодняшний день приложение российского видеохостинга доступно в 171 стране.

Ранее мы сообщали, что Rutube «удивил» пользователей новым цифровым аватаром.