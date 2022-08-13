DAZN покажет международный футбольный турнир среди женщин на 175 рынках, включая Украину

Спортивная стриминговая платформа DAZN информирует о трансляции игр Женского международного Кубка Чемпионов (WICC) более чем на 175 стран и территорий, среди которых – Великобритания, Франция, Канада, Италия, Испания, Украина, Польша, Чехия, немецкоязычные и другие страны.

В турнире принимают участие четыре самых успешных за всю спортивную историю европейских и северо-американских клубных команд – Chelsea FC Women, Olympique Lyonnais, Portland Thorns и C.F. Monterrey.

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Матчи будут проходить в течение двух игровых дней – 17 и 20 августа. Их можно просмотреть в прямом эфире и по запросу на платформе DAZN и бесплатно на специальном YouTube-канале DAZN женской Лиги чемпионов УЕФА (UWCL). В DAZN сообщают, что оба матча с участием действующего чемпиона UWCL – Olympique Lyonnais – будут доступны с комментарием на французском языке.

Этим летом женский турнир Евро-2022 посмотрели рекордные 280 миллионов зрителей по всей Европе, так что в DAZN надеются выгодно воспользоваться всплеском популярности женского футбола.