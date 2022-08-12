Пятница, 12 августа, 2022

Пользователи Google Meet смогут вместе смотреть YouTube и слушать песни в Spotify

НовостиТехнологии

Google добавила новые функции для взаимодействия с контентом в режиме реального времени во время видеозвонков.

Как сообщает TechCrunch, функция прямой трансляции позволит пользователям вместе смотреть видео на YouTube, слушать песни на Spotify или играть в некоторые компьютерные игры.

Как воспользоваться:

  • Новые функции будут доступны на вкладке «Действия» — чтобы ее вызвать нужно нажать на «трехточечное» меню;
  • В «Действиях» пользователи могут выбрать совместное действие, нажав на значок Spotify (либо другой);
  • Далее Meet перенаправит пользователей в приложение Spotify, где можно присоединиться к групповому сеансу.

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Примечательно, что функция группового сеанса доступна только для клиентов Spotify Premium с поддержкой от двух до пяти участников.

Ранее мы сообщали, что Spotify запустил сайт для продажи билетов на живые концерты.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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