Пользователи Google Meet смогут вместе смотреть YouTube и слушать песни в Spotify

Google добавила новые функции для взаимодействия с контентом в режиме реального времени во время видеозвонков.
Как сообщает TechCrunch, функция прямой трансляции позволит пользователям вместе смотреть видео на YouTube, слушать песни на Spotify или играть в некоторые компьютерные игры.
Как воспользоваться:
- Новые функции будут доступны на вкладке «Действия» — чтобы ее вызвать нужно нажать на «трехточечное» меню;
- В «Действиях» пользователи могут выбрать совместное действие, нажав на значок Spotify (либо другой);
- Далее Meet перенаправит пользователей в приложение Spotify, где можно присоединиться к групповому сеансу.
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Примечательно, что функция группового сеанса доступна только для клиентов Spotify Premium с поддержкой от двух до пяти участников.
Ранее мы сообщали, что Spotify запустил сайт для продажи билетов на живые концерты.