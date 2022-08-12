Пятница, 12 августа, 2022

Meta тестирует сквозное шифрование в Messenger

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Как сообщает Engadget, оно будет доступно в наиболее популярных у пользователя чатах.

Зашифрованными будут также функции отмены передачи сообщений, ответы на Facebook Stories и вызовы в Messenger.

Также Meta тестирует безопасное хранилище для зашифрованных чатов — оно предоставит пользователям доступ к истории разговоров при потере телефона или на новом устройстве. Чтобы им воспользоваться нужно создать специальный PIN-код.

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Отдельно пользователи смогут выбрать облачный сервис, где будут храниться переписки. Так, владельцы iOS-устройств смогут использовать iCloud, там же будет хранится секретный ключ для доступа к резервным копиям.

Тестирование безопасного хранилища пока будет запущено только на iOS и Android. Для всех пользователей шифрование запустят в 2023 году.

Ранее мы сообщали, что пользователи Google Meet смогут вместе смотреть YouTube и слушать песни в Spotify.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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