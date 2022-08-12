Пятница, 12 августа, 2022

Датагруп-Volia подключает школы и гуманитарные центры к интернету: как оформить заявку

НовостиТелеком

С начала войны компания подключили к интернету 400 укрытий в 18 регионах страны, из них более 100 — в Киеве. 

Накануне учебного года Датагруп-Volia сконцентрировала усилия на подключении школ — ведь с 1 сентября учебный процесс могут начать только те учреждения, в которых должным образом подготовлены  укрытия. Также, на прошлой неделе компания присоединилась к специальной инициативе Министерства образования и науки и Министерства цифровой трансформации – «Wi-Fi в укрытиях».

«Укрытие в школе должно быть обеспечено системой вентиляции, двумя выходами, соответствующим освещением, а главное качественной связью, которая позволит детям поддерживать связь с родителями во время тревог» — комментирует директор СШ №13 города Львова Николай Пинянский.

Чтобы оформить заявку на подключение интернета в вашей школе, необходимо обратиться на электронную почту shkola@volia.com. Специалисты компании оценят техническую возможность и сделают все возможное, чтобы провести подключение как можно быстрее.

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Также продолжается подключение к интернету гуманитарных центров для ВПЛ. По состоянию на конец июля Датагруп-Volia уже подключила к бесплатному интернету десятки социальных объектов по всей стране. В этом списке — общежития в г. Ровно где размещаются переселенцы из оккупированных украинских городов, три центра предоставления административных услуг в Запорожье, где украинцы получают необходимые справки и документы, а также центр помощи переселенцам в Днепре.

«Надежная и качественная связь для «переселенцев» является одной из первых неотложных потребностей наряду с едой и крышей над головой. Очень важно поддерживать связь с родными, оставшимися в зонах боевых действий, а также узнавать последние новости. Именно поэтому мы приняли решение обеспечить этих людей бесплатной и качественной связью» — прокомментировали инициативу в компании Датагруп-Volia.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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