Четверг, 11 августа, 2022

«Укрзалізниця» запустила собственное мобильное приложение

НовостиТехнологии

Приложение можно использовать для покупки билетов на поезда без комиссии. 

Что произошло

«Укрзалізниця» в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

Какие функции доступны

В новом приложении пользователи смогут:

  • приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
  • вернуть билеты;
  • получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
  • найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
  • получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

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Как оплатить билеты

«Укрзалізниця» является прямым продавцом билетов через приложение, поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют. Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат.

Где скачать

Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market.

Что еще

Следующим этапом диджитализации «Укрзалізниці» станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск затерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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