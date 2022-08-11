Spotify запустил сайт для продажи билетов на живые концерты

Ранее компания только перенаправляла посетителей к таким партнерам, как Ticketmaster и Eventbrite.

Стриминговый сервис потокового аудио Spotify запустил Tickets.spotify, где теперь продаются билеты на живые концерты. Об этом сообщил дизайнер и разработчик Spotify Крис Мессина.

На новом веб-сайте компании содержится список будущих концертов, билеты на которые можно приобрести с помощью дебетовой или кредитной карты. Также покупатель должен иметь учетную запись Spotify.

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Сейчас на сайте доступны билеты на Limbeck, Crow, Annie DiRusso, Four Years Strong и TOKiMONSTA, которые будут выступать в США в ближайшие месяцы.

Spotify — стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании. С апреля сервис не работает в России.

Ранее мы сообщали, что подкасты в Spotify теперь доступны пользователям из Украины.