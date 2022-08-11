Возможность обеспечить отличную скорость загрузки может сыграть решающую роль для успеха web-сайта, однако, это не единственная вещь, которую необходимо принимать к сведению при выборе хостинга. Если проект создаётся с перспективой на длительное существование, то следует не забывать о бюджете.

Излишние затраты на услуги хостинга могут стать катастрофой для будущего бизнеса, поэтому следует всячески избегать этого. Услуги хостинга с использованием VPS (виртуального частного сервера) отличаются прекрасным соотношением цены и качества. Но является ли такой тип хостинга идеальным выбором? Давайте разберёмся.

Что такое Виртуальный сервер?

Виртуальный сервер или виртуальная машина – это программная среда, которая эмулирует все функции физического сервера. Они используются для виртуализации ресурсов физического сервера, но обычно разница между правильно настроенным виртуальным сервером и физическим сервером не столь ощутима для конечных пользователей.

На одном физическом сервере может быть развёрнуто множество виртуальных серверов. Мы знаем, что на одном физическом сервере может работать лишь один тип операционной системы, однако если на сервере размещено несколько виртуальных серверов, то каждый из них функционирует подобно независимому серверу. Каждый работает под управлением собственной ОС и использует собственные выделенные ресурсы – такие как память, хранилище и вычислительные компоненты.

Для настройки виртуального сервера поверх его аппаратного оборудования необходимо установить гипервизор. После установки гипервизора появляется возможность создавать виртуальные серверы, использующие собственные виртуальные вычислительные ресурсы, и управлять ими. Гипервизор может абстрагировать вычислительные ресурсы, память, хранилище и т.д. от базового аппаратного оборудования и выделять их для использования виртуальными машинами. Таким образом, поверх виртуального оборудования можно загрузить несколько операционных систем и приложений.

Поскольку гипервизор может поддерживать работу множества виртуальных серверов, совместно использующих базовое физическое оборудование, то это позволяет одновременно запускать несколько приложений и разрешать использование большего количества операционных систем.

Что такое Виртуальный частный сервер?

Виртуальный частный сервер (VPS) – это виртуальный сервер, который является выделенным/частным сервером с точки зрения пользователя, при этом на одном физическом компьютере, разбитом между пользователями, работают различные операционные системы, управляющие каждым из виртуальных серверов. VPS иногда также называют виртуальным выделенным сервером (VDS). И VPS, и VDS являются типами виртуальных серверов.

Хостинг с использованием Виртуального частного сервера (VPS) является промежуточным решением для сайтов, которые либо очень требовательны к ресурсам, либо генерируют большой трафик. VPS-хостинг обеспечивает большие возможности контроля и большую гибкость в сравнении с хостингом на общем сервере, при этом стоит намного дешевле, чем аренда огромного физического сервера для размещения единственного сайта.

VPS – это, по сути, независимый раздел на физическом сервере. При виртуализации физического сервера на нём создаётся несколько виртуальных разделов таким образом, чтобы пользователи имели возможность эффективно контролировать свои собственные ресурсы и настраивать их по своему усмотрению.

Что определяет цену Виртуального частного сервера?

Перво-наперво. Нам необходимо определить, какое место занимает VPS-хостинг среди прочих видов услуг хостинга с точки зрения стоимости. Наиболее доступным видом хостинга, разумеется, является хостинг с использованием общего сервера. За небольшую плату (от нескольких долларов в месяц) клиент получает место на общем сервере, где он и сотни других пользователей эксплуатируют аппаратные ресурсы одного физического сервера.

Это самый бюджетный вариант хостинга. Однако если данный сервер сильно перегружен, то web-сайты, размещённые на нём, будут работать очень медленно. Кроме того могут возникать различные проблемы с отправкой и получением электронной почты, поскольку один и тот же IP используется всеми клиентами.

На другом конце шкалы находятся выделенные сервера. Арендовав себе для хостинга выделенный сервер, вы получаете в своё полное распоряжение целый физический компьютер. Его аппаратные ресурсы будут использоваться лишь вами, и они будут к вашим услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Вам не придётся ломать себе голову вопросами возможного ухудшения производительности web-сайта из-за чьих-либо действий, и вы сможете быть полностью уверены в том, что получите в своё распоряжение необходимую аппаратную мощность, а при необходимости – сможете её нарастить. Единственным недостатком данного решения является его цена. Стоимость аренды выделенного сервера начального уровня начинается примерно от 100 долларов в месяц и может достигать четырехзначных чисел для самых мощных решений.

VPS призван служить своего рода промежуточным решением. В среднем стоимость аренды виртуального частного сервера начинается от 10 долларов в месяц – большинство VPS стоит дороже, чем решения с использованием места на общем сервере. Однако, верхняя планка стоимости аренды VPS редко переваливает за 100 долларов в месяц – поэтому, в отличие от аренды выделенных серверов, такое решение вполне доступно для большинства проектов.

VPS-хостинг может оставаться относительно доступным по цене, поскольку он позволяет провайдерам размещать на одном физическом сервере несколько учётных записей клиентов. Как следствие, высокая стоимость обслуживания сервера не ложится на плечи одного пользователя.

В то же время количество пользователей, эксплуатирующих одну и ту же физическую машину, меньше по сравнению с количеством пользователей общего сервера, а технология, обеспечивающая работу учётных записей VPS, – более сложна. В результате решения с использованием VPS являются более мощными и более дорогими, чем решения, в основе которых лежит общий сервер.

Однако, некоторые из вас, возможно, заметили, что разрыв между стоимостью аренды самых дешёвых и самых дорогих VPS достаточно велик. Это связано с тем, что на конечную цену аренды виртуального сервера влияет множество различных факторов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Почему цены могут сильно отличаться?

Стоимость услуг VPS хостинга зависит от целого ряда различных факторов, среди которых уровень обслуживания и поддержки со стороны провайдера, производительность, пропускная способность и функции, включенные в состав базового пакета хостинга.

Стоимость услуг VPS-хостинга устанавливается, главным образом, исходя из объёмов ОЗУ и выделенного дискового пространства. Учитывая разницу между запросами различных клиентов достаточно сложно сравнивать ценовые предложения, исходящие от различных компаний-провайдеров услуг хостинга.

Некоторые из провайдеров (например, Dreamhost) предлагают в своём базовом плане всего 1 ГБ ОЗУ и 30 ГБ дискового хранилища, тогда как другие (например, Deltahost) предоставляют 4 ГБ ОЗУ и 90 ГБ дискового пространства.

Это означает, что вместо того, чтобы просто слепо сравнивать различные тарифные планы, предлагаемые популярными хостинг-провайдерами, необходимо обращать внимание на такие важные параметры в рамках каждого плана:

Пространство на жёстком диске или твердотельном накопителе (SSD).

Количество ядер ЦП.

Объём ОЗУ.

Вид операционной системы.

Вид панели управления.

Более мощный восходящий канал.

…и многое другое.

Для получения пакета услуг, идеально подходящего для конкретного проекта, лучше проконсультироваться у IT-специалистов. В процессе получения консультации вы можете изложить общие запросы. На их основании вам смогут подобрать именно тот пакет, который будет соответствовать им в полной мере, и дадут соответствующие рекомендации.

Если же вы попробуете выбрать себе пакет, как говорится, «наобум», то можете в итоге столкнуться с тем, что полученная производительность будет больше или меньше необходимой. Если производительность пакета будет ниже необходимого минимума, вы не сможете предоставлять своим клиентам ожидаемый уровень услуг. Если же производительность пакета будет сильно превышать необходимый уровень, вы будете переплачивать за услуги хостинга.

Как сузить поле выбора провайдеров услуг VPS-хостинга

При поиске провайдера, предлагающего недорогой VPS-хостинг, важно рассматривать любые варианты. Однако, выбор провайдера на основании лишь одного показателя – стоимости предлагаемых услуг – может привести к тому, что полученное решение окажется плохим, и вы напрасно потратите деньги. Для новичков любое из предложений может показаться хорошим. Однако более искушённым разработчикам всегда есть над чем подумать.

Ниже представлен список известных хостинг-компаний, которые предоставляют в аренду VPS-сервера:

Bluehost: данный провайдер предлагает надёжный VPS-хостинг по разумным ценам. Ценовой диапазон – от 20 до 60 долларов в месяц.

DreamHost: доступный вариант с неограниченной пропускной способностью, но без root-доступа. Стоимость – от 10 до 80 долл/мес.

A2 Hosting: хостинг для тех, кто ценит поддержку от компетентных и дружелюбных консультантов. Цены за месяц начинаются от 5 долларов и заканчиваются 68 долларами.

Deltahost: эффективный украинский VPS https://deltahost.ua/vps.html для компаний, имеющих перспективы роста, и крупных web-сайтов. Стоимость от 13 до 69 долларов за месяц.

Итоги

Размещение web-сайта на Виртуальном частном сервере является сбалансированным решением.

По мнению авторов данной статьи, компания Deltahost предоставляет наилучшие виртуальные серверы для хостинга web-сайтов. Они сочетают в себе производительность и функции, позволяющие развивать бизнес в безопасной и надёжной среде. VPS-сервера компании удовлетворяют ключевые запросы клиентов к аппаратному оборудованию, а также поддерживают технологии, которые использовались при создании сайта.