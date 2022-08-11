Четверг, 11 августа, 2022

В двух странах Европы запущен пакет украинских телеканалов

НовостиТелевидение

Компания Antik Telecom запустила пакет коммерческих украинских телеканалов на территории Чехии и Словакии. Об этом Mediasat рассказали в пресс-службе оператора.

Это первое подобное предложение на территории этих стран. Оно ориентировано на людей, бежавших от войны в Украине, и включает в себя 12 телеканалов разных жанров, среди которых – семейные, спортивные, детские и каналы с художественными и документальными фильмами.

Украинские каналы в Antik Telecom

До конца текущего месяца пакет будет доступен бесплатно всем клиентам оптических сетей Antik, а также через интернет-платформу AntikTV. А с начала сентября стоимость подписки на пакет составит 2.90 евро или 79 чешских крон в месяц. Также ожидается, что с 1 сентября пакет каналов станет доступен на IPTV-платформе AntikSAT.

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Комментируя новость, руководитель отдела телевизионных услуг компании Antik Telecom Властимил Лакатос сказал: «С начала российского вторжения мы искали способ предложить нашим соседям то, что позволит им чувствовать себя комфортнее и сделает их пребывание в Словакии немного приятнее – качественный телевизионный контент на их родном языке. После запуска первых – главным образом информационных – телеканалов из Украины мы наконец собрали полноценный пакет семейных развлечений для всех возрастов, который охватывает фильмовые, детские и спортивные каналы».

В компании Antik обещают осенью продолжить расширение количества каналов в предложении.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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