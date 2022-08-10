Среда, 10 августа, 2022

Viasat откажется от спортивного канала и программ военной тематики

НовостиТелевидение

Viasat World изменяет форматы каналов, сообщает Детектор медиа со ссылкой официальное письмо от ООО «Виасат Украина» для украинских провайдеров, которые их транслируют.

В письме говорится, что Viasat History меняет сетку вещания и изымает программы военной тематики. Вместо них будет выходить новый исторический контент.

Каналы VIP Premiere и VIP Megahit объединяются и с 6 сентября будут выходить под брендом последнего. Параметры приема канала останутся без изменений.

«Мы решили улучшить качество канала за счет объединения контента и уменьшения количества повторов. Программа канала будет состоять из лучших фильмов последних трех лет, фильмов шедевров мировой киноиндустрии. Современных блокбастеров и масштабных кинофраншиз», – говорится в письме «Виасат Украина».

Также компания откажется от канала Viasat Sport HD, который прекращает вещание с 6 сентября.

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Viasat World — международная медиакомпания с портфолио каналов: TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Premiere, ViP Comedy и ViP Megahit, Viasat Explore, Viasat History и Viasat Nature.

Ранее мы сообщали, что провайдеры из Одессы отключили телеканалы «1+1 медиа».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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