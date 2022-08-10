Президент Украины рассмотрит петицию про легализацию порнографического контента

Петицию про легализацию порнографии подписали 25 тысяч украинцев — теперь ее должны рассмотреть в Офисе Президента.

Автор петиции Тарас Сиромский отмечает, что большинство развитых стран не запрещают порнографическую деятельность. В Украине закон принимался с международными замечаниями о том, что документ нарушает свободу слова.

«В этом законе нет никакого смысла, ведь каждый, кто хочет сниматься в порно, может выехать за рубеж и поднимать экономику других стран. Соответсвенно он только вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за нарушение закона напоминают средневековье — это волнует украинцев и пугает иностранцев», — говорит автор петиции.

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Также в описании петиции говорится о том, что запрет на порнографию порождает коррупцию, так как законодательство четко не различает понятия порнографии и разрешённого эротического контента.

«Известно много случаев, когда девушек судили именно за эротику по статье порнографии», — добавляет Сиромский.

Президент Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию и опубликовать ответ на неё. Далее он может поручить изучение вопроса другим правительственным инстанциям.