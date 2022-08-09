Вторник, 9 августа, 2022

В Украине запустили новое приложение для минной безопасности: чем оно полезно

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Приложение «MineFree» разработали волонтеры благотворительной швейцарской организации Free Ukraine при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возможности приложения

Благодаря приложению MineFree, каждый, кто установит его на свой мобильный в Украине, получит возможность:

  • просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;
  • получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;
  • ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;
  • уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

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Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма с фото, описанием, адресом и геолокацией. Эта информация сразу поступает спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и последующее обезвреживание таких предметов.

Кто работал над приложением

Проект реализован благодаря поддержке специалистов ГСЧС. Приложение разработано в максимально удобной форме для использования гражданами разных возрастов. Дизайн и интерфейс приложения внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики приложения планируют постоянно усовершенствовать его возможности.

Где скачать

Приложение уже можно загрузить из App Store и Google Play.

С начала российской агрессии сотрудниками ГСЧС уже изъято более 176 тысяч взрывоопасных предметов на территории Украины. Несмотря на усилия спасателей, более 30% территории страны сейчас считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами. 

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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