В Украине запустили новое приложение для минной безопасности: чем оно полезно

Приложение «MineFree» разработали волонтеры благотворительной швейцарской организации Free Ukraine при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Возможности приложения
Благодаря приложению MineFree, каждый, кто установит его на свой мобильный в Украине, получит возможность:
- просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;
- получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;
- ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;
- уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.
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Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма с фото, описанием, адресом и геолокацией. Эта информация сразу поступает спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и последующее обезвреживание таких предметов.
Кто работал над приложением
Проект реализован благодаря поддержке специалистов ГСЧС. Приложение разработано в максимально удобной форме для использования гражданами разных возрастов. Дизайн и интерфейс приложения внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики приложения планируют постоянно усовершенствовать его возможности.
Где скачать
Приложение уже можно загрузить из App Store и Google Play.
С начала российской агрессии сотрудниками ГСЧС уже изъято более 176 тысяч взрывоопасных предметов на территории Украины. Несмотря на усилия спасателей, более 30% территории страны сейчас считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами.