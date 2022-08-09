В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

Пользователи Google со всего мира сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов компании.

По данным сервиса Downdetector, максимальное количество сбоев зарегистрировано в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и других странах. Число жалоб в «пиковое» время превысило 40 тысяч.

Более 80% жалоб касались работы поискового сервиса, 18% — работы веб-сайта и 1% — проблем с авторизацией.

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Накануне сбоя появились сообщения о взрыве в одном из крупнейших дата-центров Google в Айове. Инцидент произошел 8 августа в 11:59 по местному времени во время работы электриков на подстанции рядом со зданиями дата-центра компании. Трое сотрудников получили значительные ожоги.

Однако о взаимосвязи сбоя со взрывом пока никаких сообщений нет.

У Google 14 дата-центров в США и 23 по всему миру, которые обеспечивают поддержку всех продуктов и услуг компании в круглосуточном режиме. Дата-центр в Айове заработал в 2009 году, на сегодняшний день он является одним из крупнейших в Google.

Ранее мы сообщали, что в Канаде произошел масштабный сбой в работе телеком-сетей и интерактивных сервисов.