Вторник, 9 августа, 2022

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

НовостиТехнологииПроисшествия

Пользователи Google со всего мира сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов компании.

По данным сервиса Downdetector, максимальное количество сбоев зарегистрировано в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и других странах. Число жалоб в «пиковое» время превысило 40 тысяч.

Более 80% жалоб касались работы поискового сервиса, 18% — работы веб-сайта и 1% — проблем с авторизацией.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Накануне сбоя появились сообщения о взрыве в одном из крупнейших дата-центров Google в Айове. Инцидент произошел 8 августа в 11:59 по местному времени во время работы электриков на подстанции рядом со зданиями дата-центра компании. Трое сотрудников получили значительные ожоги.

Однако о взаимосвязи сбоя со взрывом пока никаких сообщений нет.

У Google 14 дата-центров в США и 23 по всему миру, которые обеспечивают поддержку всех продуктов и услуг компании в круглосуточном режиме. Дата-центр в Айове заработал в 2009 году, на сегодняшний день он является одним из крупнейших в Google.

Ранее мы сообщали, что в Канаде произошел масштабный сбой в работе телеком-сетей и интерактивных сервисов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Игровым продуктом Netflix пользуется всего 1% подписчиков

В среднем игры Netflix запускает около 1,7 млн пользователей в день.
Новости

В Китае запустили ОТТ-платформу, которая покажет все матчи испанских чемпионатов по футболу

Благодаря стриминговой платформе с моделью Freemium в Китае увидят все 380 матчей LaLiga.
Новости

Vodafone запустил новую линейку контрактных тарифов

Среди преимуществ линейки – возможность оплачивать услуги связи после использования, а также повышенный уровень защиты мобильного номера от мошенников.
Новости

Американский и европейский спутниковые операторы ведут переговоры о слиянии

Компания SES из Люксембурга и американская компания Intelsat ведут активные переговоры о возможном слиянии.
Новости

В Украине запустили новое приложение для минной безопасности: чем оно полезно

Приложение «MineFree» разработали волонтеры благотворительной швейцарской организации Free Ukraine при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить