Обучение навыкам программирования является важнейшим элементом процесса освоения профессии web-разработчика или разработчика программного обеспечения. Однако, несмотря на то, что это далеко не самая лёгкая дисциплина для самостоятельного изучения – вам будет вполне по силам освоить её при поддержке наставников из колледжа или учебных курсов программистов.

Основными строительными блоками в web-дизайне являются HTML (язык гипертекстовой разметки) и CSS (каскадные таблицы стилей). Это два наиболее часто используемых языка в инструментарии разработчика, при этом они имеют основополагающее значение для изучения программирования. Понимание основ HTML и CSS требует определённой работы, однако курсы фронтенд онлайн в течение нескольких месяцев помогут освоить эти технологии до такой степени, чтобы начать использовать их для базового web-дизайна.

Каким образом лучше всего изучать HTML и CSS

Если вы новичок в вопросах программирования, то стоит поискать себе наставника, сертифицированную программу или специализированные онлайн-курсы, которые помогут начать обучение. Для того чтобы стать хорошим и востребованным специалистом в области web-разработки потребуется приложить немало усилий и потратить определённое время. Однако изучение основ программирования – не такой уж длительный процесс. Учебные курсы с эффектом погружения – такие, например, как Front-end (HTML/CSS + JS) от Lemon School, знакомят своих учеников с базовыми основами программирования за считанные месяцы.

Как используется HTML

HTML необходим для формирования общей структуры web-сайта. Вы можете рассматривать его как каркас дома.

HTML лежит в основе структуры построения всех сайтов, что делает его обязательным инструментом для любого разработчика. Понимание того, как это всё работает, позволит создавать web-сайты что называется изнутри. HTML используется для создания контента каждой web-страницы – будь то разработка макета или добавление изображений и навигационных значков. Текущая версия языка носит название HTML5.

Что такое CSS

CSS идёт рука об руку с HTML. Если HTML – это каркас дома, то CSS – это цвет краски, дверные ручки, окна, ставни и система освещения. Текущая версия CSS носит название CSS3.

После создания структуры и макета web-сайта разработчики берут на вооружение CSS, чтобы с его помощью «вдохнуть жизнь» в проект, оживив его красками, шрифтами и визуальными эффектами. Существует три основных типа CSS: внутренний, внешний и встроенный.

Внутренний (или интегрированный) CSS используется для создания стиля отдельной HTML-страницы. С другой стороны, внешний CSS – это внешняя таблица стилей, используемая для определения стиля для нескольких HTML-страниц. Встроенный CSS используется только для формирования стиля одного HTML-элемента. Все они важны для программистов и помогают разработчикам достигать различных эстетических целей при создании web-сайта.

Практика важна

Как и при изучении любого нового языка, чем больше вы практикуетесь, тем более опытным становитесь. После того как вы освоите основы, важно не останавливаться и продолжать практиковаться, создавая собственный web-сайт с использованием как HTML, так и CSS, проверяя тем самым свои навыки. Таким образом, вы не только получите жизненно важный опыт разработки web-сайтов, но также попробуете решить различные проблемы на этапе разработки.

Достаточно ли знаний HTML и CSS для освоения профессии web-разработчика?

Несмотря на то, что владение HTML и CSS является критически важным для начала карьеры в области web-разработок и создания полностью функциональных сайтов вам придётся изучить также дополнительные языки программирования. HTML и CSS помогут создавать макеты и статичные web-сайты, однако интерактивность достигается через такие языки, как JavaScript.

Освоение JavaScript – естественная ступенька на пути от HTML и CSS к погружению в более сложные языки – такие как JQuery или GitHub. Несмотря на то, что JavaScript является одним из старейших языков программирования, сегодня он столь же полезен, как и на момент своего создания. JavaScript позволит добавлять на сайт такие функции, как потоковое аудио и видео, интерактивные игры, а также увеличение и уменьшение масштаба инфографики или изображений.

Чему вы научитесь на курсах Front-end (HTML/CSS + JS)

После прохождения курсов по изучению основ вёрстки web-страниц, вы научитесь следующим навыкам:

Профессиональное владение такими языками программирования, как HTML, CSS и JavaScript.

Разработка программного интерфейса и управление им.

Понимание принципов использования инструментов и программного обеспечения для улучшения пользовательского взаимодействия с платформой.

Умение проводить последовательные тесты для выявления ошибок и устранять выявленные неполадки.

Наличие целого ряда развитых навыков – таких, как коммуникативные навыки, аналитические навыки, умение решать проблемы и работать в команде.

Это лишь некоторые из обязанностей и функций, которыми обладает web-разработчик, активно участвующий в работе над проектами. Поэтому если вы желаете заняться изучением основ web-разработки, ищите курсы, которые дают знания и навыки во всех перечисленных выше областях.

Является ли web-разработка вымирающей профессией

Это далеко не так. Сфера web-дизайна является одной из самых быстрорастущих отраслей, поскольку технологические компании продолжают процветать по всему миру. Изучение программирования поможет занять вакансию разработчика и начать получать неплохую зарплату. Web-разработчики начального уровня могут зарабатывать до 60 000 долларов в год, в зависимости от места своего проживания и уровня образования.

Где можно изучать HTML и CSS

К счастью, вам не придётся тратить десятки тысяч долларов и годы жизни на изучение HTML и CSS. Lemon School регулярно организовывает онлайн-курсы, которые обучают основам синтаксиса HTML, CSS и JavaScript, а также написанию кода на этих языках. Не упускайте возможность записаться на онлайн-курс по web-разработке или фронтенд разработке в Lemon School.