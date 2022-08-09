Вторник, 9 августа, 2022

Минцифра открыла набор на бесплатные IT-курсы: как принять участие

НовостиТехнологии

Украинцы смогут бесплатно обучаться на IT-курсах — 100% их стоимости оплатят партнеры проекта IT Generation.

Кто будет обучать

Курсы будут проводить специалисты топовых школ Украины – Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy и другие.

Кто сможет принять участие

Участие в программе могут принять украинцы, которые хотят сменить профессию и овладеть IТ-специальностью. В первый поток планируют набрать 1000 человек.

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Как подать заявку

  • На сайте IT Generation выберите школу и направление;
  • Зарегистрируйтесь на платформе Binance;
  • Пройдите верификацию, чтобы получить Binance Account ID;
  • Перейдите на сайт школы и подайте заявку на участие;
  • После отбора, который проведет школа, вас уведомят о результате.

Прием заявок продлится две недели.

Ранее мы сообщали, что IT-школы Украины освободят от уплаты НДС: кого касаются нововведения.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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