Минцифра открыла набор на бесплатные IT-курсы: как принять участие

Украинцы смогут бесплатно обучаться на IT-курсах — 100% их стоимости оплатят партнеры проекта IT Generation.

Кто будет обучать

Курсы будут проводить специалисты топовых школ Украины – Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy и другие.

Кто сможет принять участие

Участие в программе могут принять украинцы, которые хотят сменить профессию и овладеть IТ-специальностью. В первый поток планируют набрать 1000 человек.

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Как подать заявку

На сайте IT Generation выберите школу и направление;

Зарегистрируйтесь на платформе Binance;

Пройдите верификацию, чтобы получить Binance Account ID;

Перейдите на сайт школы и подайте заявку на участие;

После отбора, который проведет школа, вас уведомят о результате.

Прием заявок продлится две недели.

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