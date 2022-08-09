Минцифра открыла набор на бесплатные IT-курсы: как принять участие

Украинцы смогут бесплатно обучаться на IT-курсах — 100% их стоимости оплатят партнеры проекта IT Generation.
Кто будет обучать
Курсы будут проводить специалисты топовых школ Украины – Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy и другие.
Кто сможет принять участие
Участие в программе могут принять украинцы, которые хотят сменить профессию и овладеть IТ-специальностью. В первый поток планируют набрать 1000 человек.
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Как подать заявку
- На сайте IT Generation выберите школу и направление;
- Зарегистрируйтесь на платформе Binance;
- Пройдите верификацию, чтобы получить Binance Account ID;
- Перейдите на сайт школы и подайте заявку на участие;
- После отбора, который проведет школа, вас уведомят о результате.
Прием заявок продлится две недели.
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