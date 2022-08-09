В Китае запустили ОТТ-платформу, которая покажет все матчи испанских чемпионатов по футболу

Благодаря стриминговой платформе с моделью Freemium в Китае увидят все 380 матчей LaLiga.

В руководстве LaLiga подтвердили информацию о заключении нового шестилетнего соглашения о партнерстве с Streamline Media Technology, благодаря которому испанская футбольная лига сможет запустить на территории Китая специализированную ОТТ-платформу.

Платформа LaLiga Plus типа DTC (бизнес для потребителя) обеспечит освещение на территории Китая всех 380 матчей LaLiga, а также 462 игры команд второго уровня Segunda, включая матчи плей-офф. В LaLiga описывают китайскую стриминговую платформу как продукт категории Freemium, причём пользователи могут просматривать прямые трансляции матчей без абонплаты, хотя некоторые популярные матчи будут зарезервированы для платного просмотра на условиях PPV (плати за увиденное).

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Благодаря сотрудничеству с пекинской компанией Streamline, в LaLiga надеются предложить китайской аудитории улучшенный, адаптированный для местного зрителя опыт.

Для LaLiga начало стриминговых трансляций по территории Китая является частью стратегии развития услуг DTC за рубежом. В прошлом году было объявлено о запуске международной ОТТ-платформы с доступом по подписке LaLiga Pass, которая предлагает на определенных территориях контент по запросу и прямым трансляциям футбольных матчей. Первыми странами, где была запущена услуга LaLiga Pass, стали Индонезия и Таиланд, где предложение для подписчиков включало трансляцию трёх матчей за один раунд.

Помимо отличий в ценовой политике, DTC-продукт в Китае отличает то, что LaLiga Plus не является услугой-дополнением, которая будет работать параллельно с трансляционным партнёром, поскольку эта территория входила в новый сезон в статусе «тёмного рынка». В июне LaLiga расторгла соглашение с Super Sports Media о правах на трансляции на территории Китая из-за задержки платежей, свернув таким образом один из самых ценных для лиги партнёрских трансляционных проектов за рубежом и контракт, не требующий продления до сезона 2028/29.