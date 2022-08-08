Понедельник, 8 августа, 2022

В России заблокировали доступ к Patreon и Grammarly

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Доступ к Patreon, онлайн-сервису для финансирования блогеров и СМИ, заблокировала Генпрокуратура РФ.

По данным «Роскомсвободы», это произошло после заявления редакции студенческого издания DOXA, в котором журналисты выступили против проведения «специальной военной операции» на территории Украины. Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, весь сайт недоступен.

Также не доступен сайт для проверки английских текстов Grammarly, который является одним из самых известных украинских стартапов. Grammarly заблокирован через страницу с заявлением сервиса о том, что он прекращает свою работу на территории России и Беларуси.

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На основании того же решения, что и у Patreon, блокируется еще 102 сайта. Это «Агрументы и факты в Украине», ссылки на Archivach, Европейскую правду, Site.ua, Sport.ua и другие интернет-ресурсы. В одном пакете с Grammarly блокируется еще 17 сайтов — в основном, по «маске» (со всеми доменами и поддоменами).

Ранее мы сообщали, что в России заблокировали Depositphotos из-за фотохроники войны в Украине.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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