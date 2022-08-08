Услугой «Роуминг как дома» от Киевстар ежемесячно пользуются 900 тысяч абонентов

Около 2,5 млн абонентов Киевстар все еще находятся за пределами Украины, из них 900 тысяч ежемесячно используют услугу «Роуминг как дома».

В среднем за июль один абонент с услугой «Роуминг как дома» использовал 5256 Мб мобильного интернета и звонил в роуминге 191 минуту. Для сравнения, клиенты обычного роумингового тарифа за один месяц загружают в среднем 201 мегабайт данных и разговаривают 9 минут.

За три месяца работы сервиса клиенты использовали почти 32 миллионов ГБ мобильного интернета и разговаривали со своими родными и близкими примерно 117 миллионов минут или 222 года, без доплат за роуминг.

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В настоящее время наибольшее количество абонентов Киевстар в роуминге находятся в Польше, Германии, Чехии, Румынии, Молдове и Италии. С полным списком всех 30 регионов, поддерживающих «Роуминг как дома», можно ознакомиться на сайте оператора.

Ранее мы сообщали, что Киевстар запускает эконом-тариф.