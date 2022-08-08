Apple может отложить выпуск iPhone 14 из-за маркировки «Сделано в Тайване»

Коммунистическая партия Китая разработала новые правила, запрещающие любое упоминание Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах.

Часть электроники для Apple уже имеет маркировку «Сделано в Тайване» — из-за этого оборудование может быть возвращено Китаем обратно на остров, в результате чего запуск iPhone 14 могут отложить.

Apple уже начала экстренные переговоры со своими партнерами — компания просит убрать «тайваньскую» маркировку со всей партии.

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Также источники издания Gsmarena утверждают, что часть 6,1-дюймовых iPhone 14 будет выпускаться на индийском заводе Foxconn. Apple впервые серьезно диверсифицирует свое производство.