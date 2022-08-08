Понедельник, 8 августа, 2022

Apple может отложить выпуск iPhone 14 из-за маркировки «Сделано в Тайване»

НовостиТехнологииПроисшествия

Коммунистическая партия Китая разработала новые правила, запрещающие любое упоминание Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах.

Часть электроники для Apple уже имеет маркировку «Сделано в Тайване» — из-за этого оборудование может быть возвращено Китаем обратно на остров, в результате чего запуск iPhone 14 могут отложить.

Apple уже начала экстренные переговоры со своими партнерами — компания просит убрать «тайваньскую» маркировку со всей партии.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Также источники издания Gsmarena утверждают, что часть 6,1-дюймовых iPhone 14 будет выпускаться на индийском заводе Foxconn. Apple впервые серьезно диверсифицирует свое производство.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Региональные каналы «Суспільного» покажут бой Александра Усика и Энтони Джошуа

В субботу, 20 августа, состоится боксерский поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Новости

YouTube добавил автоматические субтитры на украинском языке

На добавление поддержки украинского языка для функции автоматических субтитров YouTube Live Caption обратили внимание пользователи в соцсетях, сообщает ITC.
Новости

Услугой «Роуминг как дома» от Киевстар ежемесячно пользуются 900 тысяч абонентов

Около 2,5 млн абонентов Киевстар все еще находятся за пределами Украины, из них 900 тысяч ежемесячно используют услугу "Роуминг как дома". 
Новости

Провайдеры из Одессы отключили телеканалы «1+1 медиа»

Провайдеры из Одессы «Сана+» и «Черное море» прекратили трансляцию части каналов группы «1+1» из-за большого роялти. В свою очередь медиагруппа заявила, что предложила провайдерам лояльные условия.
Новости

В России заблокировали доступ к Patreon и Grammarly

Доступ к Patreon, онлайн-сервису для финансирования блогеров и СМИ, заблокировала Генпрокуратура РФ.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить