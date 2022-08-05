Пятница, 5 августа, 2022

«Укрзалізниця» разрешила покупать билеты через Apple Pay

НовостиТехнологии

В официальном чат-боте «Укрзалізниці» в Apple Messages теперь доступна оплата билетов с помощью Apple Pay.

Что произошло

«Укрзалізниця» разрешила покупать билеты через Apple Pay.

Кроме того, в Apple Messages есть онлайн-чат со службой поддержки. В настоящее время чат-бот «Укрзалізниці» насчитывает более 264 тысяч зарегистрированных пользователей.

Как воспользоваться услугой

Для запуска Apple Messages достаточно нажать иконку «Сообщения» на сайте «Укрзалізниці». Мгновенно откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay или общения с оператором службы поддержки.

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Apple Messages доступен для пользователей и бизнесов во всем мире на 1,65 млрд устройств Apple и интегрирован с приложением «Сообщения», а также нативными функциями и сервисами iOS.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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