Пятница, 5 августа, 2022

Twitter-аккаунт РИА «Новости» заблокировали в ЕС и Великобритании

Новости

Twitter заблокировал аккаунты российских пропагандистских информагенств — РИА «Новости» и «Прайм».

При входе на аккаунты из стран ЕС и Великобритании соцсеть предупреждает, что доступ закрыт.

Заблокированы страницы РИА «Новости», Срочные сообщения РИА «Новости», РИА «Новости» Спорт, Прайм.

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В Украине доступ к Twitter-страницам РИА «Новости» пока есть.

Ранее мы сообщали, что крупнейший спутниковый оператор Европы прекратил вещание российского канала НТВ «Мир».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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