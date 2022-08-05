Twitter-аккаунт РИА «Новости» заблокировали в ЕС и Великобритании

Twitter заблокировал аккаунты российских пропагандистских информагенств — РИА «Новости» и «Прайм».

При входе на аккаунты из стран ЕС и Великобритании соцсеть предупреждает, что доступ закрыт.

Заблокированы страницы РИА «Новости», Срочные сообщения РИА «Новости», РИА «Новости» Спорт, Прайм.

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В Украине доступ к Twitter-страницам РИА «Новости» пока есть.

Ранее мы сообщали, что крупнейший спутниковый оператор Европы прекратил вещание российского канала НТВ «Мир».