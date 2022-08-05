Пятница, 5 августа, 2022

Документальный сериал о талантливых украинцах покажут на международных платформах

НовостиКино

Украинская компания MKMG, занимающаяся международной дистрибуцией видеоконтента, подписала соглашения о трансляции документального сериала «Фантастические украинцы».

«Фантастические украинцы» (6 x 48-87 мин., год – 2020-2021) – это цикл фильмов о современной украинской культуре: визуальном искусстве, музыке, танцах, кино, моде и литературе. Это сериал о талантливых украинцах, которые закладывают фундамент в сознание молодежи и формируют образ национальной культуры. Чем больше внимания ей уделяется, тем богаче нация.

«С 24 февраля всё внимание мира приковано к украинцам, их силе и стойкости. Мы искренне желаем, чтобы весь мир познакомился с нами поближе и узнал, как формировалась наша культура. Ведь она удивительна, и именно благодаря ей мы имеем эту мощь», – комментирует руководитель отдела продаж Вербовская Анна.

С сентября этого года сериал будет доступен на AVOD платформе чешского телеканала ČESKÁ TELEVIZE (Czech Television). «Фантастические украинцы» будут доступны на украинском и чешском языках. Территория показа будет ограничена Чешской Республикой.

С 8 августа стартует благотворительный показ сериала на онлайн-платформе Filmmakers-for-Ukraine, созданной киносетью Crew United при поддержке PANTAFLIX Technologies. Показ на данной платформе не будет иметь географических ограничений. Filmmakers-for-Ukraine  – это информационный сайт, где предоставляется справочная информация, а также возможность помогать людям в Украине, просматривая фильмы из Украины и об Украине. Средства, полученные от проката, передаются неправительственной организации Filmmakers for Refugee, а затем направляются непосредственно людям в Украине, нуждающимся в помощи. Помощь и поддержка направлены на украинских кинематографистов и их семьи, а также на группы и меньшинства из Украины, которые подвергаются притеснениям (такие как BIPoC, LGBTQIA+, ромы, люди с ограниченными возможностями), а также на детей, больных и пожилых людей.

Каждую неделю платформа Filmmakers-for-Ukraine добавляет новые фильмы, которые обычно доступны без территориальных ограничений.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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