Пятница, 5 августа, 2022

В мире дефицит оптоволоконных кабелей: цены уже выросли на 70%

НовостиТелеком

Цены на оптоволоконные кабели растут, соответственно увеличивается время выполнения работ по их прокладке на фоне дефицита поставок.

Согласно данным исследовательской компании Cru Group, впервые обнародованым изданием Financial Times, рост цен имел место в первую очередь в Европе, Индии и Китае. Цены на волоконные кабели выросли на 70% по сравнению с рекордно низкими показателями по состоянию на март 2021 – с 3.70 до 6.30 доллара за километр волокна.

США пострадали меньше – здесь цены выросли примерно на два процента, но перед этим, начиная с 2012 года, цены ежегодно снижались.

«Учитывая внезапный двукратный рост стоимости развёртывания сетей, сейчас возникает вопрос о том, смогут ли страны достичь установленных целей по созданию инфраструктуры, и как это повлияет на глобальную ситуацию с обеспечением подключения», – отмечает аналитик Cru Group Майкл Финч.

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Как и в случае с дефицитом полупроводников и охлаждающей жидкости, причиной для такой ситуации стало много разных факторов, сложившихся в так называемый «идеальный шторм».

Параллельно с ростом спроса, который вызвала пандемия и связанное с ней стремительное развитие оптоволоконных сетей, которое продолжает набирать обороты, произошло сужение объёмов поставок ключевых компонентов.

Аварии на заводах в России и США повлекли за собой дефицит гелия, при этом цены на него за последние два года выросли на 135 процентов. В то же время цены на тетрахлорид кремния – другой ключевой компонент – выросли по данным Cru Group на 50 процентов.

«За свою профессиональную карьеру я никогда не видел ничего подобного этому инфляционному кризису. Некоторое время ситуация будет напряженной, но мы справимся с этим гиперкризисом», – отметил Financial Times Венделл Уикс – исполнительный директор Corning, крупнейшего в мире производителя волокна.

Также отмечается, что время выполнения работ по прокладке волоконных линий в отдельных случаях, связанных с крупными клиентами, увеличилось до 20 недель и почти до года в случае большинства мелких заказчиков.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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