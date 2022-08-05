Уже многое было сказано про флагмана линейки Raptor Lake — Intel Core i9-13900K. Но большинство геймеров ожидают услышать подробности о другом чипе — модели среднего класса Core i5-13600K. После множества слухов мы впервые получили подтверждённую информацию — она была опубликована в очередной сводке тестов Geekbench 5.0.

Что это за процессор?

Intel Core i5-13600K — прямой наследник модели 12600K. Как и его предшественник из серии Alder Lake, он построен на основе гибридной архитектуры. В нём используются два типа ядер — энергоэффективные и высокопроизводительные. Первые — относительно медленные, холодные и экономичные, обрабатывающие по одному потоку информации. Вторые — мощные, с технологией Heper-Threading, позволяющей обрабатывать два потока одновременно.

В производстве Intel Core i5-13600K используется всё та же 7-нанометровая литография. Изменённый набор команд улучшает взаимодействие с искусственным интеллектом и работу в многозадачном режиме. Сохранилась также поддержка оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-5600. Буква K в названии означает разблокированный множитель частот, который эффективно работает в сочетании с чипсетами Z-серии.

Ключевые характеристики

В основу процессора Intel Core i5 (compx.com.ua/ru/protsesori-amd-ryzen-5/) положены всё те же шесть высокопроизводительных ядер — такая конфигурация не меняется уже несколько поколений подряд. Однако их стандартная Turbo-частота повышена с 4,9 до 5,1 ГГц. Число энергоэффективных ядер выросло вдвое — до восьми. Их тактовая частота также увеличена — с 3,6 до 3,9 ГГц. В сумме мы имеем 14 ядер, 20 потоков и до 5,1 ГГц.

Объём смарт-кэша увеличен с 20 до 32 МБ — раньше такими характеристиками могли похвастаться только топовые процессоры для рабочих станций и мощных игровых ПК. Похоже, что большинству рядовых пользователей, включая геймеров, теперь будет достаточно чипа среднего уровня для запуска новейших игр с максимальными настройками графики. Остаётся только проверить, как обстоят дела на практике.

Результаты первых тестов

В Geekbench 5.0 испытывали уже не инженерную, а предсерийную версию процессора Intel Core i5-13600K. Она почти ничем не отличается от того чипа, который мы вскоре увидим на полках магазинов. Микросхема работала в паре с чипсетом Z690 и оперативной памятью DDR5-5600. В однопоточном тесте процессор набрал 2012 баллов, что на 8,4% больше, чем у Core i5-12600K. Многопоточное тестирование показало ещё больший прирост — до 16 054 баллов или на 38,3%.

Ещё один тест был проведен с помощью бенчмарка CPU-Z. В однопоточном режиме процессор набрал 830 баллов, а в многопоточном — чуть больше 10 тысяч. Это на 9,2 и 42,8% больше, чем у предшественника в лице Core i5-12600K. Но куда более интересным выглядит сравнение нового чипа Intel с флагманом конкурента — AMD Ryzen 5950X. В однопоточном режиме Core i5 работает на 28% быстрее, а в многопоточном — отстаёт на 19,2%. Но и последний показатель выглядит отличным, если вспомнить про 32 потока у Ryzen.

Заключение

Тренд сохраняется — каждый последующий Core i5 можно сравнивать с предыдущим i7. Хотя Intel и не делает ставку на революционные технологии, его подход плавной эволюции работает превосходно. Поэтому рядовым пользователям можно рекомендовать обновляться до 13 поколения даже с чипов 12 генерации — благо, чипсеты 600-й серии это позволяют. Если вы ещё не подготовились к выходу новых процессоров Intel, то можете найти для себя подходящие комплектующие в интернет-магазине CompX.