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Четверг, 4 августа, 2022

В укрытиях университетов, школ и детсадов Украины появится бесплатный интернет

НовостиТелеком

Обеспечить укрытия учебных и дошкольных учреждений точками доступа Wi-Fi планируют к сентябрю. 

Минцифры уже получило первые 2500 роутеров и 1000 модемов от телеком-бизнеса, которые отправятся в школы, детсады, училища и университеты. Таким образом, даже во время сигнала тревоги дети смогут продолжить обучение.

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Для того, чтобы учебное заведение могло присоединится к проекту, нужно заполнить специальную заявку на сайте.

Также к благотворительной инициативе могут самостоятельно присоединиться провайдеры или другой социально ответственный бизнес — подробности по ссылке.

В дальнейшем министерство обещает создать дашборд, где в реальном времени можно будет отслеживать количество заявок.

Ранее мы сообщали что Датагруп-Volia начала подключение бесплатного интернета в укрытиях и бомбоубежищах украинских школ.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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