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Четверг, 4 августа, 2022

SpaceX выпустила рюкзак для перевозки терминалов Starlink: как он выглядит

НовостиСпутниковая связь

SpaceX презентовала рюкзак для перевозки терминалов Starlink.

Рюкзак выполнен в виде жесткого чехла с застежкой, лямками, а также ручками сверху и сбоку.

Его размер составляет 64,8 х 43,2 х 33,7 см, вес – 4,5 кг. Этого достаточно, чтобы поместить в рюкзак все составляющие комплекта Starlink, включая маршрутизатор, базу и кабели.

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SpaceX выпустила рюкзак для перевозки терминалов Starlink: как он выглядитСтоимость рюкзака – 250 долларов.

В SpaceX считают, что аксессуар будет пользоваться спросом у тех, кто часто перемещается с комплектом Starlink, в частности у путешественников и жителей домов на колесах.

Ранее мы сообщали, что провайдер Starlink представил интернет-антенну для водных транспортных средств.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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