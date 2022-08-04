Российская компания может стать акционером британского оператора OneWeb

Речь идет о российском государственном предприятии «Космическая связь», которое владеет 3,4% акций Eutelsat.

Что произошло

В июле Eutelsat объявила о слиянии с OneWeb. Доли в объединенной компании будут распределены поровну.

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Как пишут «Известия» российское ФГУП «Космическая связь», которое сейчас владеет 3,4% акций Eutelsat, может получить около 1,7% акций объединенной компании. Однако это будет зависеть от того, какое юрлицо группы Eutelsat будет участвовать в сделке. ФГУП «Космическая связь» может быть просто аффилированным лицом с OneWeb через цепочку компаний.

Какие функции может получить предприятие

При наличии акций OneWeb, ФГУП «Космическая связь» смогло бы запрашивать финансовую и отчетную документацию, принимать участие в голосовании акционеров и получать дивиденды.