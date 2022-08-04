Huawei остановила продажи в официальном российском интернет-магазине VMALL

Причина закрытия магазина в заявлении пресс-службы не называется.

Ранее оформленные заказы в VMALL пообещали доставить в обычном режиме. Также продолжат действовать гарантии на уже приобретенные клиентами товары.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Магазины Huawei начали закрываться в России еще в начале июня. Также в июле компания сократила количество внештатных российских сотрудников и перестала набирать новых.

Ранее мы сообщали, что Украинские таможенники сожгли более 2 тысяч единиц техники Apple, — ВИДЕО.