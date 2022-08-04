Когда звучит словосочетание «онлайн-покер», то первое, что приходит на ум новичку в этой сфере, это мысль о том, что речь идёт об искусной и продвинутой игре, в которую могут играть лишь люди с толстыми кошельками. Разумеется, для игры в покер требуются опыт, навыки и удача.

История покера

Игра в покер родилась где-то между 1830 и 1845 годами. Для того чтобы сделать процесс игры более приятным, был введён жребий. В 1864 году для улучшения процесса игры была введена ротация или же комбинация прямых последовательностей. Позднее были введены ещё некоторые дополнительные правила, в частности – комбинации флэш и стрит, призванные сделать игру более увлекательной.

Что такое онлайн-покер?

По сути, онлайн-покер – это всего лишь продвинутая версия традиционной карточной игры, в которую ранее играли за столами в прокуренных залах. Существует множество сайтов для игры в покер в онлайн-режиме, которые предлагают различные варианты игрового процесса. Таким образом, у игроков есть возможность выбора ставок. Следует также отметить, что онлайн-покер – в отличие от традиционного – более быстрый и менее рискованный, поскольку игроки могут делать минимальные ставки. Также игра доступна каждому желающему в любое время.

Онлайн-покер не даёт игроку возможности увидеть лицо соперника. Однако игрок может понять, когда его соперник блефует. Изначально в эту игру играли в чатах ради развлечения. Однако всё изменилось, когда технический прогресс позволил запускать безопасные сайты для игры в онлайн-покер, которые надёжно хранят деньги игроков, позволяя им делать ставки друг против друга.

В 2003 году Крис Манимейкер выиграл мировую серию турниров по покеру и заработал 2.5 миллиона долларов. Эта победа произвела настоящую революцию в мире онлайн-покера. Затем запись этой игры была продемонстрирована на спортивном канале ESPN, что вскоре открыло дверь, позволяющую игрокам собираться онлайн и играть в игру.

Перед началом игры

Для того чтобы начать играть в онлайн-покер, необходимо совсем немного. Вы можете играть, используя компьютер или смартфон. При этом игра в покер не требует наличия в компьютере больших объёмов памяти – поэтому играть можно даже на устройстве, выпущенном в 2000-х. Кроме того существует специальное приложение для смартфона, скачав и установив его вы сможете играть в покер даже в дороге.

Процесс игры

Прежде чем начать играть в онлайн-покер на том или ином устройстве необходимо скачать программное обеспечение, установить его и загрузить свою любимую онлайн-игру. Затем необходимо будет установить саму игру и создать учётную запись. Впрочем, вы будете допущены непосредственно к игре лишь после прохождения всех необходимых проверок. Затем вы сможете внести в свою учётную запись некоторую сумму денег и приступать к игре.

Преимущества обучения онлайн-покеру

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Подводим итоги

Игра в покер – это не прогулка по парку. Поэтому, если вы новичок, то советуем обратиться к интернет-ресурсам, которые помогают научиться преуспевать в игре в покер. Кроме того существуют сотни стратегий онлайн-покера, которыми вы сможете воспользоваться, чтобы начать играть. Лучший вариант – начать играть в бесплатные игры в онлайн-покер. А прежде чем рисковать большими деньгами, стоит потратить некоторое время, чтобы узнать, каким образом можно повысить свои шансы на победу, пройдя специальное обучение.