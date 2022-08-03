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Среда, 3 августа, 2022

В тендере на трансляцию матчей УПЛ соревнуются Megogo и Setanta Sports

НовостиВидеосервисыТелевидение

Megogo и телеканал Setanta Sports принимают участие в тендере Украинской премьер-лиги на полный пакет медиаправ на матчи чемпионата Украины по футболу в 2022 году.

Полный пакет прав включает в себя эксклюзивную ретрансляцию всех матчей Украинской премьер-лиги на всех платформах. При этом один матч тура должен быть в общем доступе. После определенного периода эмбарго трансляции матчей лиги должны быть доступны на YouTube.

Кроме полного пакета прав есть права на трансляцию отдельных матчей и хайлаты. Заявку на эти права подал телеканал «Эспрессо».

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Тендер УПЛ объявила 20 июля, заявки принимались до 27 июля. Решение по избранию победителя тендера УПЛ планирует объявить 4 августа во время собрания участников.

Как сообщил исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий в комментарии изданию «Детектор медиа», лига надеется в этом году иметь единый пул и получить внешнего ретранслятора, однако готовится и к плану «Б», предусматривающему запуск собственного ОТТ-сервиса.

«По запуску своего сервиса «УПЛ-ТВ», главный вопрос – это средства. Потому что продукт достаточно дорог. Производство трансляции одного матча стоит около 10 тысяч долларов. В сезоне у нас 240 матчей. Это приблизительная сумма, на которую нужно ориентироваться при запуске своей платформы. Но мы рассматриваем и такую ​​возможность. И даже есть переговоры с несколькими организациями, которые готовы одолжить нам такие средства», – сказал Евгений.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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