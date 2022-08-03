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Среда, 3 августа, 2022

Обновлено приложение «Воздушная тревога»: украинцев будут предупреждать о химической и радиационной угрозах

НовостиТехнологии

Компания Ajax Systems выпустила четвертую версию «Воздушной тревоги» — теперь приложение будет предупреждать о химической угрозе и радиационной опасности. 

Какие уведомления приходят

В целом «Воздушная тревога» версии 4.0 сообщает о начале и завершении пяти типов тревог:

  • Воздушная тревога;
  • Артиллерийский обстрел;
  • Уличные бои;
  • Химическая угроза;
  • Радиационная опасность.

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Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Если в городе или области зафиксировано несколько тревог, оповещения поступят последовательно.

Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Как воспользоваться обновленным приложением

Для получения уведомлений о всех пяти типах тревог установите приложение «Воздушная тревога» версии 4.0. Если приложение не обновляется автоматически, обновите его вручную или установите повторно.

Обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei.

Что еще

Для удобства и быстрой навигации официальная карта тревог вынесена в отдельное меню. Чтобы отслеживать тревоги по всей Украине, перейдите в меню «Карта» на главной странице приложения. Кроме того, доступна вебверсия карты по ссылке.

В версии 4.0 также обновился раздел «Полезное» — добавили ссылку на бот для информирования о перемещении оккупантов «єВорог» и сайт для поиска жилья «Помогай».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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