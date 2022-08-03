Обновлено приложение «Воздушная тревога»: украинцев будут предупреждать о химической и радиационной угрозах

Компания Ajax Systems выпустила четвертую версию «Воздушной тревоги» — теперь приложение будет предупреждать о химической угрозе и радиационной опасности.
Какие уведомления приходят
В целом «Воздушная тревога» версии 4.0 сообщает о начале и завершении пяти типов тревог:
- Воздушная тревога;
- Артиллерийский обстрел;
- Уличные бои;
- Химическая угроза;
- Радиационная опасность.
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Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Если в городе или области зафиксировано несколько тревог, оповещения поступят последовательно.
Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.
Как воспользоваться обновленным приложением
Для получения уведомлений о всех пяти типах тревог установите приложение «Воздушная тревога» версии 4.0. Если приложение не обновляется автоматически, обновите его вручную или установите повторно.
Обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei.
Что еще
Для удобства и быстрой навигации официальная карта тревог вынесена в отдельное меню. Чтобы отслеживать тревоги по всей Украине, перейдите в меню «Карта» на главной странице приложения. Кроме того, доступна вебверсия карты по ссылке.
В версии 4.0 также обновился раздел «Полезное» — добавили ссылку на бот для информирования о перемещении оккупантов «єВорог» и сайт для поиска жилья «Помогай».