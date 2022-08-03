На Android и iOS-устройствах могут появится украинские эмодзи

Эмодзи создали специалисты украинского диджитал-агентства Hexagon Agency — в скором времени украинские символы могут появится на Android и iOS-устройствах.

Какие эмодзи созданы

Речь идет о 7 символах: шиш, трезубец, булава, борщ, казак, а также вышиванка и «рушнык».

Что говорят

«Новые эмодзы – реакция на социокультурные изменения. Эти маленькие пиктограммы стали более инклюзивными и являют собой важные для многих образы: мы видели флаг-радугу, беременных мужчин, кожу разных цветов, религиозные символы и т.д. Понимая роль войны, ее влияние и реакцию на нее, можно предположить, что место для чего-то украинского, кроме флага, есть и в следующей версии эмодзи», — говорится в заявлении Hexagon Agency.

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Когда появятся на устройствах

Hexagon Agency отправили эмодзи в Unicode Emoji Subcommittee. Это группа энтузиастов и некоммерческая организация из Кремниевой долины, которая собирает идеи для эмодзи из разных источников и реализуют их на всех известных платформах, включая Android и iOS. Одобрят ли заявку Unicode — станет известно в октябре.