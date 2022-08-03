Китайцы научились прослушивать помещения, через которые проходят оптоволоконные кабели

Исследователи из Университета Циньхуа в Китае разработали технологию, позволяющую прослушивать разговоры в комнатах, через которые проложены оптоволоконные кабели. Такие кабели, в частности, используются для подключения к интернету. Результаты работы ученых были опубликованы на аrxiv.org.

Технология базируется на том факте, что звуковые колебания создают перепады давления воздуха, которые, в свою очередь, приводят к микро-вибрациям в оптоволоконном кабеле. Последние же модулируются световыми волнами, передающимися через кабель. Полученные таким образом искажения волны можно проанализировать с помощью лазерного интерферометра Маха-Цендера на достаточно большом расстоянии.

Во время проведения исследования ученые смогли полностью распознать разговор, происходивший в помещении, через которое проходил открытый участок оптоволоконного кабеля длиной в три метра. Анализ искажений проводился на расстоянии в 1.1 километр от прослушиваемой комнаты. Отмечается также, что радиус слышимости и способность отфильтровывать помехи коррелируют с длиной оптоволоконного кабеля в комнате.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В результате эксперимента ученые выяснили, что обнаружение и распознавание звукового сигнала в оптических сетях связи может быть реализовано скрыто от объекта прослушивания и без нарушения работы используемых для этого коммуникационных сетей. Для того чтобы тайно подключиться к каналу связи, исследователи использовали мультиплексор с разделением длины волн (WDM). Уровень фонового шума при этом можно снизить путем дополнительной балансировки плеч интерферометра.

Для противодействия такому способу прослушивания целесообразно укоротить проходящие в помещении оптические кабели и спрятать их в жесткие кабельные каналы. Снизить эффективность прослушивания также можно используя для подключения кабелей угловые оптические разъемы (APC) вместо плоских разъемов (PC). Производителям кабеля рекомендуется использовать для покрытия волокна высокомодульные материалы, такие как металл и стекло.