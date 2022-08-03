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Четверг, 4 августа, 2022

Китайцы научились прослушивать помещения, через которые проходят оптоволоконные кабели

НовостиТехнологии

Исследователи из Университета Циньхуа в Китае разработали технологию, позволяющую прослушивать разговоры в комнатах, через которые проложены оптоволоконные кабели. Такие кабели, в частности, используются для подключения к интернету. Результаты работы ученых были опубликованы на аrxiv.org.

Технология базируется на том факте, что звуковые колебания создают перепады давления воздуха, которые, в свою очередь, приводят к микро-вибрациям в оптоволоконном кабеле. Последние же модулируются световыми волнами, передающимися через кабель. Полученные таким образом искажения волны можно проанализировать с помощью лазерного интерферометра Маха-Цендера на достаточно большом расстоянии.

Во время проведения исследования ученые смогли полностью распознать разговор, происходивший в помещении, через которое проходил открытый участок оптоволоконного кабеля длиной в три метра. Анализ искажений проводился на расстоянии в 1.1 километр от прослушиваемой комнаты. Отмечается также, что радиус слышимости и способность отфильтровывать помехи коррелируют с длиной оптоволоконного кабеля в комнате.

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В результате эксперимента ученые выяснили, что обнаружение и распознавание звукового сигнала в оптических сетях связи может быть реализовано скрыто от объекта прослушивания и без нарушения работы используемых для этого коммуникационных сетей. Для того чтобы тайно подключиться к каналу связи, исследователи использовали мультиплексор с разделением длины волн (WDM). Уровень фонового шума при этом можно снизить путем дополнительной балансировки плеч интерферометра.

Diagram of the eavesdropping scheme

Для противодействия такому способу прослушивания целесообразно укоротить проходящие в помещении оптические кабели и спрятать их в жесткие кабельные каналы. Снизить эффективность прослушивания также можно используя для подключения кабелей угловые оптические разъемы (APC) вместо плоских разъемов (PC). Производителям кабеля рекомендуется использовать для покрытия волокна высокомодульные материалы, такие как металл и стекло.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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