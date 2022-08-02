Спецслужбы РФ разработали мобильные приложения для слежки за украинцами

Россия ведет разведку через мобильные приложения, сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

Через игровые приложения, разработанные спецслужбами РФ, оккупанты пытаются узнать важную информацию об инфраструктуре, расположении позиций военных и склоняют к сотрудничеству.

В качестве игровых заданий приложение может потребовать сфотографировать местность, поделиться геолокацией или нанести «рисунок» на асфальт.

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Украинцам рекомендуют загружать приложения только из официальных магазинов – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и др. Также внимательно проверять информацию о разработчиках, отзывы пользователей и доступы, которые приложение требует при установке.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила спецслужбы России на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей.