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Вторник, 2 августа, 2022

Vodafone запустил короткий номер для сбора помощи детям, которые потеряли родителей из-за войны

НовостиТелеком

Vodafone Украина и Благотворительный фонд «Дети Героев» запустили короткий номер 88004 для сбора благотворительных взносов в помощь детям, потерявшим родителей в результате войны.

Абоненты Vodafone смогут внести свой вклад для помощи детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате войны, в восстановлении жилья. Для этого достаточно отправить SMS-сообщение любого содержания на номер 88004.

Стоимость благотворительного SMS-сообщения – 10 гривен. Услуга действует только для абонентов подписки.

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Благотворительный фонд «Дети Героев» создан для помощи детям, пострадавшим из-за потери одного или обоих родителей в результате войны. Фонд оказывает детям долгосрочную поддержку к их совершеннолетию, а именно финансовую, психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также способствует развитию детских талантов и обучению.

Ранее мы сообщали, что Vodafone восстановил 98% сети в Киевской и Черниговской областях.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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