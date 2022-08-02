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Вторник, 2 августа, 2022

MEGOGO озвучивает контент на украинском языке при помощи искусственного интеллекта

НовостиВидеосервисы

Медиасервис MEGOGO увеличивает количество контента с украиноязычными аудиодорожками и тестирует формат озвучивания при помощи искусственного интеллекта.

Как работает технология

Сначала происходит распознавание языка в видео, далее процесс адаптации в текст, при необходимости вносятся правки на оригинальном языке, и только после этого «робот» переводит и озвучивает текст.

Контент и языки

На медиасервисе уже появилось несколько единиц контента, озвученных таким образом, среди них документальный фильм «Райские птицы».

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Кроме украинской озвучки, сервис тестирует румынскую, латвийскую, литовскую, казахскую, узбекскую и эстонскую.

Сами говорят

«Мы постоянно работаем над увеличением количества украиноязычных дорожек и на сегодняшний день имеем самое большое в мире количество украиноязычного контента – почти 35 000 единиц. Но контент постоянно обновляется, добавляются новые тайтлы, где правообладатели имеют только одну-две дорожки. Поэтому в 2021 году мы запустили свою студию аудиолокализации, а сейчас тестируем новые технологии», – рассказывает маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина.

Напомним, в октябре прошлого года MEGOGO запустил собственную студию озвучки MEGOGO Voice. В настоящее время студией озвучено более 140 единиц контента на украинском языке.

Также ранее мы сообщали, что MEGOGO запустил службу поддержки на жестовом языке.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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