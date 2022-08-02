Компания Jura – производитель кофе- и эспрессо-машин класса «люкс», получивший известность благодаря своим автоматизированным системам. Основанная в Швейцарии в 1931 году компания Jura с середины 1980-х годов является ведущим игроком на рынке автоматических кофемашин. Производимые компанией кофемашины имеют элегантный дизайн, снабжены стильными кнопками и сенсорными экранами, что позволяет готовить вкусный и ароматный эспрессо.

Компания Jura имеет солидную репутацию. Однако, даже модели класса «люкс» иногда барахлят. Ниже вы найдёте информацию о наиболее распространённых неисправностях кофемашин Jura.

Проблемы с разливом кофе

Эспрессо/кофе течёт слишком медленно

Иногда кофемашина Jura выдаёт кофе тонкой, слабой струйкой, или – что ещё хуже – каплями. Это может быть связано с использованием кофе слишком мелкого помола, который забил систему. Также причина может лежать в неправильных настройках жёсткости воды.

Для исправления данной проблемы в первую очередь следует проверить настройки помола, установив более грубый помол. Если это не поможет, обратите внимание на настройки жёсткости воды. Если вы давно не чистили машину от накипи, то используйте специальные таблетки для кофемашины Jura: они помогут в удалении любых налётов. Купить такие таблетки для двухфазовой очистки можно на jura.com.ua – авторизированном интернет-магазине кофемашин Jura.

Проблема может также заключаться в водяном фильтре. В большинстве кофемашин Jura используются фильтры Clearyl. Если такой фильтр был установлен неправильно или его замена давно не производилась, он может препятствовать прохождению воды через кофейную гущу.

Отсутствие крема

Крем – это кремово-коричневая пена, которая появляется на эспрессо. Он сигнализирует о качестве кофе. Если вы заметили, что кофемашина Jura перестала создавать хорошую пенку, вы можете подумать об использовании кофейных зёрен другого сорта. Ароматизированные или тёмные обжаренные бобы производят большее количество масла и оставляют после себя остатки, которые могут вызвать связывание мелкого помола, создавая внутри кофемашины пастообразные препятствия.

Кофемашина Jura не перемалывает зёрна

Засорилась кофемолка

Кофейные бобы могут иметь различный размер и разную степень обжарки. Когда вы перемалываете зёрна, они могут образовывать хлопья и другие остаточные частицы, которые могут засорять кофемолку. Большинство кофемашин Jura укомплектованы жерновами из нержавеющей стали.

Если вы слышите звук работающей кофемолки, но из машины не течёт кофе, возможно, кофемашину забила молотая гуща. Для её прочистки придётся снять верхнюю и боковые панели машины, получив таким образом доступ к механизму кофемолки. Если вы увидите, что механизм действительно забился, то можете попробовать его очистить с помощью тонкого предмета – такого, как зубочистка или палочка для льда.

Кофемолка перестала работать

Кофемашины Jura комплектуются стальными жерновами. Если вы используете свою кофемашину на протяжении нескольких лет и вдруг перестала работать кофемолка, возможно, вам придётся произвести замену жерновов или прокладки. Компания Jura продаёт запасные части, однако если у вас нет опыта ремонта мелкой бытовой техники, вам лучше проконсультироваться с производителем и поручить замену деталей профессионалу. Эти машины дорогие. Зачем подвергать их риску необратимых повреждений?

Заваренный кофе имеет плохой вкус

Кофе горчит

Если ваш кофе горчит или кажется слишком крепким, первое, что необходимо сделать, это проверить настройки кофемолки. Если установлен слишком мелкий помол, вы получите более насыщенный кофе, чем вам хотелось бы. Установите кофемолку на более грубый режим помола.

Советуем вам также проверить качество воды. Не забывайте о том, что вода составляет от 95 до 98 процентов кофе. Если вы используете воду плохого качества, кофемашина не может это исправить.

Кофемашина также может нуждаться в очистке или удалении накипи. Для регулярной очистки машины используйте чистящие таблетки, которые подойдут для всех машин Jura и могут удалять масляные отложения.

Для того чтобы удалить накипь из контейнера для воды, воспользуйтесь таблетками Jura для удаления известкового налёта и накипи. Удаление накипи может убрать:

плесень;

отложения известкового налёта;

минеральные отложения.

Все выше перечисленные виды отложений как раз и могут приводить к появлению у кофе неприятного привкуса.

И проверьте свои зёрна. Свежеобжаренные бобы дают лучший вкус. Не стоит путать дату истечения срока годности кофе со сроком сохранения свежести. Кофе редко портится и может годами лежать на полках магазинов. Однако кофе имеет тенденцию терять свой аромат в течение нескольких дней после обжарки. Подумайте об использовании свежеобжаренных зёрен из ростера для небольших партий.

Кофе кажется слабым

Если кофе кажется слишком слабым, это обычно можно исправить, отрегулировав параметры подачи воды и работы кофемолки. Установленная настройка помола, вероятно, слишком крупная; попробуйте настроить кофемолку на более мелкий помол. Прежде чем регулировать запрограммированные уровни воды изучите руководство по эксплуатации вашей кофемашины.

Что означают уведомления об ошибках в работе кофемашины Jura

Кофемашины Jura снабжены специальным дисплеем, на котором отображаются уведомления о таких проблемах, как отсутствие лотка или крышки отсека для зёрен. Однако, на дисплее также появляются уведомления об ошибках, сигнализирующие о более серьёзных проблемах. Двумя наиболее распространёнными сообщениями об ошибках, выскакивающими на дисплее, является «ошибка 2» и «ошибка 5».

Если вы видите уведомления об этих ошибках – это означает, что кофемашина переохладилась. Возможно, вы оставили её в неотапливаемом помещении, а сами уехали в отпуск, либо везли в багажнике автомобиля во время зимней метели. И из соображений безопасности отключился нагревательный элемент кофемашины. В таких случаях в компании Jura рекомендуют подогреть кофемашину до комнатной температуры.

При возникновении других ошибок в компании Jura советуют обращаться в службу поддержки, поскольку их исправление обычно требует раскрытия кофемашины. Ниже представлены основные коды ошибок и пояснения к ним.