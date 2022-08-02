Функция Instagram Music теперь доступна в Украине: как ей воспользоваться

Пользователи, находящиеся на территории Украины, наконец-то могут добавлять музыку в Stories в Instagram.

Что произошло

Instagram разрешил добавлять музыку в сторис в Украине. Официальных сообщений об обновлении от соцсети не было, на появление новой функции обратили внимание пользователи.

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Впервые функция Instagram Music появилась в 2018 году, однако доступна она была не для всех. Украинцы могли добавлять музыку в сторис только находясь в других странах, однако их подписчики, находящиеся в Украине, композицию все равно не могли прослушать.

Как воспользоваться

При добавлении сторис нужно выбрать меню «Стикеры» и выбрать функцию «Music»;

Далее ввести название необходимой композиции и выбрать определенный отрезок;

Выбрать формат иконки для сторис: обложка музыкального альбома или бегущая строка с текстом композиции.

Ранее мы сообщали, что подкасты в Spotify теперь доступны пользователям из Украины.