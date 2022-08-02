facebook
Спасибо, я уже с вами, всё круто!
Вторник, 2 августа, 2022

Функция Instagram Music теперь доступна в Украине: как ей воспользоваться

НовостиИнтернет

Пользователи, находящиеся на территории Украины, наконец-то могут добавлять музыку в Stories в Instagram.

Что произошло

Instagram разрешил добавлять музыку в сторис в Украине. Официальных сообщений об обновлении от соцсети не было, на появление новой функции обратили внимание пользователи.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Впервые функция Instagram Music появилась в 2018 году, однако доступна она была не для всех. Украинцы могли добавлять музыку в сторис только находясь в других странах, однако их подписчики, находящиеся в Украине, композицию все равно не могли прослушать.

Как воспользоваться

  • При добавлении сторис нужно выбрать меню «Стикеры» и выбрать функцию «Music»;
  • Далее ввести название необходимой композиции и выбрать определенный отрезок;
  • Выбрать формат иконки для сторис: обложка музыкального альбома или бегущая строка с текстом композиции.

Ранее мы сообщали, что подкасты в Spotify теперь доступны пользователям из Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO озвучивает контент на украинском языке при помощи искусственного интеллекта

Медиасервис MEGOGO увеличивает количество контента с украиноязычными аудиодорожками и тестирует формат озвучивания при помощи искусственного интеллекта.
Новости

Vodafone запустил короткий номер для сбора помощи детям, которые потеряли родителей из-за войны

Vodafone Украина и Благотворительный фонд «Дети Героев» запустили короткий номер 88004 для сбора благотворительных взносов в помощь детям, потерявшим родителей в результате войны.
Новости

Легендарный Winamp возвращается: разработчики выпустили обновленную версию аудиоплеера

Разработчики компании Nullsoft выпустили обновленную пилотную версию аудиоплеера Winamp спустя четыре года после релиза последнего бета-сборника.
Новости

Подкасты в Spotify теперь доступны пользователям из Украины

Раздел с подкастами доступен только в мобильной версии Spotify.
Новости

Спецслужбы РФ разработали мобильные приложения для слежки за украинцами

Россия ведет разведку через мобильные приложения, сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить