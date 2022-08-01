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Вторник, 2 августа, 2022

В России запросы на скачивание приложений с пиратским контентом выросли на 400%

НовостиВидеосервисы

Очевидная причина происходящего – уход большинства крупных легальных интернет-сервисов из России после ее полномасштабного военного вторжения в Украину.

Запрос на скачивание пиратского ПО для работы с онлайн-кинотеатром Zetflix с февраля вырос в России на 400%. То же самое касается и онлайн-версии сервиса, позволяющего бесплатно смотреть различный контент — соответствующих запросов в поисковиках стало больше на 300% за тот же период.

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Статистика Zetflix демонстрирует, что в марте поток пользователей на сайте проекта увеличился на 25%, а ежедневная аудитория сейчас составляет 180 тысяч человек ( пиковые показатели достигают 500 тысяч посетителей). В месяц аудитория Zetflix составляет около 4,5 млн человек.

Предлагают нелегальный бесплатный контент в России также ViewBox, Vplay, Kinopub и другие.

Ранее мы сообщали, что российские кинотеатры хотят безнаказанно показывать фильмы без лицензий.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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