Российские кинотеатры будут показывать зарубежные фильмы под скрытым названием

Объединенные «Синема парк» и «Формула кино» предлагают зрителям новую услугу под названием «кинопродукт».

Под таким названием кинотеатры планируют реализовывать пакетную продажу билетов на российские ленты и «заграничные видеоматериалы», сообщают «Ведомости».

В список так называемых «кинопродуктов» могут включить фильмы любых зарубежных студий, которые покинули Россию. К примеру, в первый пакет войдут мульфильмы «Кощей. Начало» и «Миньоны. Грювитация».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В сети кинотеатров отметили, что это вынужденный шаг и таким образом они будут пытаться продвигать российские ленты. Где кинотеатры будут брать копии зарубежных фильмов — не уточняется.

Ранее мы сообщали, что Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.