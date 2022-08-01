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Вторник, 2 августа, 2022

Крупнейшая китайская твердотопливная ракета успешно совершила свой первый космический полёт

НовостиСпутниковая связь

27 июля в 12:12 по пекинскому времени был успешно произведен запуск ракеты-носителя Lijian-1 (ZK-1A) с космодрома китайского Центра запуска спутников Цзюцюань.

При этом ракета-носитель Lijian-1 успешно вывела на запланированную орбиту шесть спутников, среди которых, в частности, спутник для тестирования новой технологии, спутник для тестирования плотности атмосферы на орбите, спутник для тестирования системы распределения низкоорбитальных квантовых ключей, два спутника для тестирования электромагнитного оборудования, а также спутник научного центра Южного Гуандуна. Эти шесть спутников будут использоваться для проведения проверок и экспериментов, связанных с исследованием космоса и изучением плотности атмосферы.

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Ракета-носитель ZK-1A, разработанная компанией Beijing Zhongke Aerospace Exploration Technology, по состоянию на сегодняшний день представляет собой крупнейшую твердотопливную ракету в Китае.

Общая высота ракеты составляет 31 метр, а её максимальный диаметр – 2.65 метра (базовый уровень I и базовый уровень II). Базовые уровни от I до IV оборудованы соответственно 200-тонными, 100-тонными, 50-тонными и 10-тонными твердотопливными ракетными двигателями. Взлётный вес ракеты составляет 135 тонн, грузоподъёмность на низкой околоземной орбите (LEO) составляет около 2 тонн, а мощность на солнечной синхронной орбите (SSO) на высоте 700 км составляет 1.33 тонны.

Ракета также характеризуется высокой эффективностью при использовании, имеет короткий период подготовки к запуску и низкую стоимость запусков, что делает её очень мощным инструментом для работы на рынке коммерческих аэрокосмических запусков Китая.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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