Крупнейшая китайская твердотопливная ракета успешно совершила свой первый космический полёт

27 июля в 12:12 по пекинскому времени был успешно произведен запуск ракеты-носителя Lijian-1 (ZK-1A) с космодрома китайского Центра запуска спутников Цзюцюань.

При этом ракета-носитель Lijian-1 успешно вывела на запланированную орбиту шесть спутников, среди которых, в частности, спутник для тестирования новой технологии, спутник для тестирования плотности атмосферы на орбите, спутник для тестирования системы распределения низкоорбитальных квантовых ключей, два спутника для тестирования электромагнитного оборудования, а также спутник научного центра Южного Гуандуна. Эти шесть спутников будут использоваться для проведения проверок и экспериментов, связанных с исследованием космоса и изучением плотности атмосферы.

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Ракета-носитель ZK-1A, разработанная компанией Beijing Zhongke Aerospace Exploration Technology, по состоянию на сегодняшний день представляет собой крупнейшую твердотопливную ракету в Китае.

Общая высота ракеты составляет 31 метр, а её максимальный диаметр – 2.65 метра (базовый уровень I и базовый уровень II). Базовые уровни от I до IV оборудованы соответственно 200-тонными, 100-тонными, 50-тонными и 10-тонными твердотопливными ракетными двигателями. Взлётный вес ракеты составляет 135 тонн, грузоподъёмность на низкой околоземной орбите (LEO) составляет около 2 тонн, а мощность на солнечной синхронной орбите (SSO) на высоте 700 км составляет 1.33 тонны.

Ракета также характеризуется высокой эффективностью при использовании, имеет короткий период подготовки к запуску и низкую стоимость запусков, что делает её очень мощным инструментом для работы на рынке коммерческих аэрокосмических запусков Китая.